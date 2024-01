Así luce en la actualidad Diana Estupiñán, la más reciente ganadora de 'La voz kids'

La 'Voz Kids' es uno de los programas favoritos de los colombianos, pues en cada versión se pueden enamorar de las historias de los pequeños que se presentan a cantar noche tras noche.



Sin embargo, cuando se acaba el programa, los pequeños que ganaron suelen enfocarse en su música y por un tiempo no se sabe nada sobre ellos. Por eso algunas personas se han preguntado que fue la vida de la última ganadora del programa, Diana Camila Estupiñán.

Estupiñán triunfó en la sexta edición de 'La Voz Kids' en el año 2022. Ella destacó desde la audición a ciegas por su capacidad vocal, pues los tres jurados Kany García, ‘Nacho’ y Andrés Cepeda voltearon al escucharla cantar ‘Senderito de amor’. Este tema también lo interpretó en la final y de esta forma se llevó la máxima distinción del programa.



Como premio ganó la posibilidad de grabar su primer sencillo en la casa discográfica Universal Music. Además, se llevó 150 millones de pesos y 50 millones para que los invirtiera en su formación académica.



Recientemente, Diana Estupiñán, quien ahora tiene 14 años, fue invitada al matutino 'Día a Día' y ahí reveló algunas cosas que hizo antes de ingresar a la 'Voz Kids'.



"Mi papá me iba a inscribir en el concurso en 2021, pero yo estaba muy nerviosa, entonces comencé a participar con un grupo de música de folclor y por ahí dejé los nervios”, comentó, de acuerdo con lo que recopiló el medio 'Pulzo'.



Asimismo, agregó: “Cuando hacían un programa musical en el colegio donde trabajaba mi papá, yo me presentaba, porque él es profesor de allá, desde ese momento se me fueron los nervios".

Con respecto a su participación en el reality, contó: “Ese momento fue muy alegre porque conocí a Andrés Cepeda y soy admiradora de él, escuchó las canciones desde antes del programa, y también fue muy lindo presentarme en el diamante de ‘la voz’, porque para mí fue un sueño presentarme aquí”.

Por último, reveló que actualmente se encuentra enfocada en su música y ya grabó su primer sencillo llamado ‘El amor de mi vida’, tema que canta junto con su padre.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

