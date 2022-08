Blancket ‘Bigi’ Jackson apareció en la palestra mediática con nueve meses de edad. El hijo menor de Michael Jackson fue tendencia mundial en 2002, cuando su padre, en su afán de dar a conocer la noticia, lo sacó por la ventana de un hotel en Berlín para enseñarlo a los medios de comunicación.



Prince Michael Jackson II, nombre de pila del joven, no fue visto nuevamente sino siete años después, en el funeral de 'Rey del pop', en un sepelio público que pudieron seguir más de 2.500 millones de personas por televisión.



Al sufrir la muerte de su papá a tan corta edad, adquirió algunos traumas que lo volvieron un niño tímido que quiere estar alejado de los reflectores y las cámaras a pesar de su gran afición al cine. Así lo confirmó su tío, ‘Tito’ Jackson, en entrevista con algunos medios estadounidenses.

‘Bigi’, como se ha hecho llamar en algunas de sus redes sociales, nació el 21 de febrero de 2002 en el hospital Sharp Grossmont, situado en La Mesa, California, producto de un embarazo subrogado. Este es el tercer hijo del cantante, siendo Prince y Paris Jackson los otros hijos del artista.



Ellos nacieron fruto del matrimonio que tuvo el intérprete de ‘Thriller’ con la dermatóloga Deborah Jeanne Rowe.



Desde la muerte de Michael Jackson los tres hermanos han vivido en la mansión de su abuela, Katherine, en la región conocida como Calabazas, una de las urbanizaciones más lujosas y protegidas de los Estados Unidos. Con el paso del tiempo fueron siendo más conocidas sus caras, pues durante su infancia su padre hacía todo lo posible para que no fueran acechados por los paparazzi.

“Mi padre me habló como a un adulto y me dijo que la razón de llevar mascarillas era porque quería que tuviéramos una vida sin él”, dijo Prince a ‘Los Angeles Times’ en noviembre de 2016; no obstante, su abuela los despojó de estas costumbres y fueron ligándose a una vida más social.



Desde 2009, año del funeral de Michael, los hermanos han permanecido unidos sin importar las críticas y el constante asedio de los medios de comunicación. 'Bigi' ahora vive solo en una mansión de 6 habitaciones que compró en 2020, que está situada junto a la propiedad de su abuela.



Desde allí, promueve su empresa de cine llamada ‘King's Son’ en honor a su padre, pues desde muy pequeño se dio cuenta que la vena artística no la había sacado en el canto o el baile, sino en la dirección de películas, un rol en el que se le vio en varias ocasiones a Michael Jackson, pero como actor.



Por otro lado, también está comprometido en la lucha contra el cambio climático, una pasión que fue inculcada desde niño, ya que según cuentan algunos portales especializados, esta ideología era constantemente inculcada por su papá. Es más, ahora está a la cabeza de la fundación Heal the World, creada por el cantante en 1992, para hacerle frente a la injusticia social, el hambre, las drogas y el alcohol.



