Así luce el actor que interpretó a Michael Scott en 'The Office', a sus 61 años

La serie 'The Office', estrenada en 2005 y finalizada en 2013, es recordada por sus nueve temporadas y 201 episodios. Se destacó por su humor, centrado en las dinámicas entre oficinistas donde el ego, el aburrimiento y conductas inapropiadas generaban situaciones cómicas y absurdas.

El elenco de 'The Office' incluía a Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski, Rainn Wilson, Ed Helms, Melora Hardin, David Denman, B. J. Novak y Leslie David Baker. Estos actores contribuyeron significativamente al éxito y popularidad de la serie.



Steve Carell, en su papel de 'Michael Scott', el jefe de la oficina, se destacó particularmente, ganando admiración y reconocimiento por su interpretación. Carell, un actor, productor y comediante, participó en las primeras seis temporadas de la serie, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos y recordados.

Trayectoria de Steve Carell

La carrera de Steve Carell comenzó mucho antes de 'The Office', con participaciones en películas como 'La pequeña pícara' (1991), 'Over the Top', 'Bruce Almighty', 'El reportero', 'Embrujada', 'Virgen a los 40', 'Pequeña miss Sunshine', 'Superagente 86' y 'La gran apuesta'. Estos papeles le abrieron las puertas a una carrera exitosa en la comedia y el cine.



Actualmente, a los 61 años, Carell muestra un aspecto diferente al de su tiempo en 'The Office', con cabello y barba canosos, pero manteniendo su característica mirada y sonrisa picara.



En su vida personal, Steve Carell está casado con Nancy Walis, con quien ha compartido pantalla en varias ocasiones. Juntos tienen dos hijos, Elisabeth Anne y John. Carell, notoriamente privado, no tiene presencia en redes sociales, manteniendo su vida familiar alejada del ojo público y la prensa del espectáculo.



"The Office" ha dejado un legado duradero en la cultura pop, siendo considerada una de las series de comedia más influyentes de su época. Su estilo de falso documental y el enfoque en las peculiaridades de la vida de oficina resonaron con el público, estableciendo un nuevo estándar en el género.



La serie también es notable por haber lanzado o impulsado las carreras de varios de sus actores principales. Además de Carell, actores como John Krasinski y Jenna Fischer se convirtieron en rostros reconocidos gracias a sus roles en la serie.



'The Office' ha generado adaptaciones internacionales, demostrando su atractivo y relevancia en diferentes culturas. La versión original británica, creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, también ha recibido aclamación, pero la versión estadounidense ha logrado un estatus icónico en su propio derecho.



La serie continúa siendo popular en plataformas de streaming, atrayendo a nuevas generaciones de espectadores. Su combinación de humor, corazón y comentarios sociales sigue siendo relevante, manteniendo su estatus como una de las comedias televisivas más queridas de todos los tiempos.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de EL UNIVERSAL de México y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- EL UNIVERSA (GDA) EL TIEMPO