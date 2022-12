La telenovela ‘Rebelde’ fue un furor entre algunas generaciones que no se perdían la historia de los estudiantes del ‘Elite Way School’. Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María y Alfonso Herrera le dieron vida en la pantalla a un par de muchachos que terminaron formando la banda RBD.



La producción enfocada en un público juvenil se transmitió entre 2004 y 2006 en México. Sin embargo, sus 440 capítulos traspasaron fronteras de Latinoamérica y se apreciaron incluso en Colombia.

Luego de tantos años del lanzamiento, ha vuelto a despertar interés en sus fanáticos, pues la banda que nació en la novela saldrá de gira con ‘Soy Rebelde World Tour’ durante 2023 para cantar ‘Sálvame’, ‘Enséñame’ y otros éxitos.



Si bien los protagonistas son los más recordados, otros personajes se ganaron el cariño u odio de los televidentes. Ese fue el caso de ‘Celina Ferrer’, una estudiante que constantemente tenía problemas de autoestima, ya que no estaba conforme con su cuerpo y era víctima de ‘bullying’. Además, era la amiga de ‘Mía Colucci’ (Anahí).

¿Qué pasó con ‘Celina’, de ‘Rebelde’?

El personaje fue interpretado por la mexicana Estefanía Villarreal, quien antes había incursionado en la televisión con la novela ‘Carita de ángel’. No había cumplido la mayoría de edad en 2004 cuando le ofrecieron ser parte de los actores de ‘Rebelde’.



“Marcó mi adolescencia. Trajo el amor de toda la gente de tantos países. Significa amor, tal vez sueno super trillada, pero ‘Rebelde’ para mí es amor. Siempre será uno de los proyectos más importantes, estaría arrepentida de no haber tomado esta decisión con mis papás”, recordó en una entrevista con el medio especializado ‘Portal Entretetizei’.

‘Celina’, de ‘Rebelde’. Foto: Televisa

Según relató, para aquellos años tenía actitudes en la vida real muy similares a la chica de la ficción: “Jugaba mucho a ser ‘Celina”.



De hecho, su papel fue objeto de críticas porque abarcaba varias problemáticas, como la gordofobia, que antes podían ser vistas con algo de recelo por la audiencia. “En el pasado, sí, los temas no fueron tocados con delicadeza. Puede ser muy simplista de mi parte, pero eran otros tiempos”, aseguró.

No obstante, con el paso de los años, cambió no solo ella, sino su personaje. Villarreal tuvo otros papeles en televisión mexicana, pero ninguno logró el reconocimiento que le había traído la novela juvenil. Apareció, por ejemplo, en ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’, ‘Despertar contigo’ o ‘Yo no creo en los hombres’ -este último le valió una nominación en los Premios TVyNovelas-.

De vuelta a ‘Rebelde’ de Netflix

La mexicana recibió una particular propuesta después de tantos años de haber estado en la novela. Una guionista que conocía se le acercó en una boda y le propuso que trabajara para ella en una nueva producción; no le dio más detalles.



“Pasó el tiempo. Me llamó su asistente y me comentó lo del proyecto. Me dijeron que hiciera parte del proceso creativo y, después de unas sesiones de guión, me explicaron que era ‘Rebelde’ para Netflix”, recordó emocionada en charla con el canal de YouTube ‘CineSpoilers México’.

No se imaginaba que volvería a darle vida a ‘Celina’ en un ‘remake’ o una nueva versión de ‘Rebelde’ que produjo la plataforma de ‘streaming’ y que se estrenó en 2022. Ya no actuó como la joven con baja autoestima, sino como la directora de la institución ‘Elite Way School’, acompañada de un elenco renovado en el que estuvo el colombiano Jerónimo Cantillo.

“Había que poner a ‘Celina’ en un lugar más maduro, mucho más centrado. Una mujer empoderada, que ya se ama. Hubo una transición de ‘Celina’, ya se acepta, se gusta. Hubo un gran cambio”, sentenció sobre la serie que tiene dos temporadas.



En paralelo al trabajo, Villareal ha mantenido su vida personal alejada de las cámaras. A sus 35 años, no comparte en redes sociales el noviazgo que mantiene con el israelí Gidi Shwartz. Habían anunciado la boda en 2020, pero por motivos laborales la aplazaron.

