Jimmy Vásquez le respondió a Valentina Lizcano por decir que sus besos no le gustaron

Valentina Lizcano estuvo en el programa ‘Impresentables’ de la emisora ‘Los40’, y habló de los inicios de su carrera en la televisión, así como de otros detalles más serios como el abuso del que fue víctima cuando era niña. A mediados de febrero, la reconocida actrizestuvo en el programa ‘Impresentables’ de la emisora ‘Los40’, y, así como de otros detalles más serios como el abuso del que fue víctima cuando era niña.

La caleña, de 39 años, se dio a conocer por haber sido presentadora del programa infantil ‘Bichos’ de ‘RCN’, pero también tuvo espacio en la radio como en ‘Los 40 principales’, el nombre que antes ostentaba la emisora en la que ahora estaba dando una entrevista.

Allí, la actriz llamó la atención luego de que Roberto Cardona le preguntara si alguna vez ha tenido una mala experiencia con un beso.

Valentina confesó que, hace años, con un colega del que era amiga, tenía incómodos momentos, debido a que bebían mucho café.

“A veces se le olvidaba echarse el ‘Halls’ antes de la escena de besos. Debo decir, en defensa de él, que a mí también me pasaba. A veces se me olvidaba comerme la mentica antes de la escena. Entonces nos mirábamos a los ojos y muy honestamente nos decíamos: ‘¡Ay!, se me olvidó comerme la menta, lo siento’, y yo decía de una, contengo el aire y listo”, declaró.

Seguidamente, Lizcano confirmó que, de quién hablaba era de Jimmy Vásquez, con quien ha trabajado por mucho tiempo: “Con él he trabajado desde ‘Aquí no hay quien viva’. Yo sí le he chupado trompa a ese man”, contó con risas.

Ese momento, no fue desaprovechado por la caleña para asegurar que le había dicho en algún momento, en forma de broma, “¿Por qué siempre me toca con vos? ¿Cuándo me tocará con un bonito?”.

Jimmy Vásquez le respondió a Valentina Lizcano

Días después de que este hecho se hiciera tendencia en las redes sociales, desde el programa ‘Lo sé todo’, se buscó a Jimmy Vásquez, se le mostró el video y se le preguntó qué pensaba al respecto.

Con una expresión de seriedad, el cucuteño halagó a Valentina y añadió que ella suele hacer comentarios “ácidos”.

“Todo está dicho. Valentina es una gran actriz y muy talentosa. Es recia, fuerte y sus comentarios a veces son ácidos”, manifestó.

Ese momento, fue aprovechado por Jimmy para declarar por qué se acabó su amistad: “Como ella lo dice, en el pasado fuimos muy buenos amigos, pero una persona malintencionada le dijo una mentira y ella le creyó ¡Eso me dolió mucho!”.

Sobre si le molestó por la forma en que la actriz se refirió a él, aseguró que no, pero sí le molesta “volver a recordar cómo se dañó la amistad por chismes, cuentos y cosas de personas malintencionadas”.

“De las pocas virtudes que yo puedo exaltar de mí mismo, realmente, son la lealtad y la firmeza en la amistad. La mayoría de mis amigos lo han sido de casi toda la vida porque yo considero que los amigos son los hermanos que uno escoge y yo a Valentina, por mucho tiempo, la consideré una hermana, entonces pues si es un poco triste, pero... nada. Como dicen en la India, nada es gratuito ni casualidad y nada pasa porque sí. Entonces quizá la vida ya no nos tenía para ser más amigos”, concluyó.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

