Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una pareja de famosos colombianos, conocidos por su historia de amor que ha cautivado a sus millones de seguidores en redes sociales. Ambos son figuras reconocidas en el mundo del entretenimiento y de forma frecuente comparten detalles de su relación con los internautas.

Maleja Restrepo es una actriz y presentadora colombiana, conocida por su participación en producciones televisivas y en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su vida personal, familia y experiencias diarias. Por otro lado, Tatán Mejía es un reconocido deportista, que ha logrado varios reconocimientos importantes, también se ha destacado como presentador e influenciador en redes sociales.

La envidiable historia de amor de Maleja Restrepo y Tatán Mejía ha sido ampliamente compartida en sus redes sociales, donde han mostrado momentos especiales, anécdotas y vivencias juntos. Además, la pareja ha sido muy abierta al hablar sobre su relación y la forma en que han superado juntos los desafíos y dificultades de la vida en familia.



Sin embargo, existen detalles de su relación que son desconocidos para muchos de los seguidores de la pareja y que surgen como pregunta de forma frecuente, como el momento en el que se conocieron y que pensaron el uno del otro.



En varias ocasiones, han mencionado que se conocieron en el año 2007, cuando los dos entraron a participar al reality show de supervivencia ‘La Isla de los Famosos’, Mejía ha confesado que no la soportaba por ‘gritona’.

En medio de la producción del reality, la pareja tuvo la oportunidad de dormir juntos y los televidentes pudieron evidenciar la cercanía que estaba surgiendo entre ellos, sin embargo, han mencionado en repetidas ocasiones que en ese momento no pasó nada, porque cada uno tenía su pareja fuera del concurso.



En una ocasión la presentadora Maleja Restrepo le preguntó a su esposo, qué pensó de ella la primera vez que la vio, a lo que él respondió: “que no me toque la gritona, que no me toque la gritona.”



Mientras que ella aseguró que la primera vez que la vio pensó: “tan lindo El del Mundo, según Pirry”.



Después de su respectiva participación en el reality show que se llevó a cabo en el año 2007, cada uno siguió con su vida profesional por separado, Mejía en Bogotá y Maleja Restrepo en Cali.



“Cuando salimos del reality pasó un tiempo y me reencontré con Maleja y era una mujer totalmente diferente a lo que era dos años antes, igual yo no dejaba de llamarla, cada mes después de salir del reality” indicó Mejía en su canal de YouTube ‘Parceros’.

Fue tres años después, en el año 2010, cuando cupido llegó a sus vidas y se dio el flechazo por el que comenzaron a salir y decidieron entablar un noviazgo oficial, después de un año de relación, la pareja decidió casarse y fruto de su amor tienen a sus dos hijas, Guadalupe y Macarena.



Tras 13 años de relación, la pareja ha logrado consolidarse como una de las más queridas y estables de la farándula colombiana, pues ha mantenido viva la llama del amor y la pasión, pues han asegurado que es importante ser ‘parceros’ para poder tener una relación.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

