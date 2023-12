Así fue recibido 'Yo me llamo Carin León' en su pueblo natal: 'Es mi gente, mi familia'

El pasado 11 de diciembre, los seguidores de 'Yo me llamo' conocieron al ganador de los 500 millones de pesos que ofrecía el programa a quien lograra conseguir el primer puesto y demostrara ser el doble perfecto de su artista.



Luego de un arduo trabajo y enfrentarse a concursantes tan reñidos como Shakira y Miguel Bosé, el imitador del cantante mexicano, Carin León, obtuvo el título al mejor competidor de la novena temporada.

El santandereano fue escogido por el público, quienes votaron por medio de la página oficial de 'Yo me llamo'. Las votaciones estuvieron habilitadas hasta casi los últimos minutos, pues faltando muy poco y antes de que terminara el programa se conoció la decisión de los colombianos.



Con gran sorpresa, Juan Parra, como es el verdadero nombre del imitador, recibió el cheque con la cuantiosa suma tras pararse del piso, ya que al escuchar su nombre su reacción fue arrodillarse mientras salía de la conmoción.



"No, demasiado agradecido, demasiado agradecido con este proceso. Gracias a Dios primeramente, jamás pensé llegar hasta aquí. Los sueños se cumplen con esfuerzo, mi gente. Los quiero mucho Colombia. Fierro yo me llamo Caín león, ¡sí señores!", finalizó el artista.

¿Cómo fue la grata bienvenida?

A través de sus redes sociales, el santandereano compartió con sus seguidores como el municipio natal de Piedecuesta lo recibió con gran alegría y emoción tras su triunfo en 'Yo me llamo'.



Acontecimiento que emocionó al imitador Juan Parra, que no esperaba que su pueblo lo fuera acoger de esa manera ni que las autoridades municipales le brindaran una tarima para interpretar los grandes éxitos de su artista.



“La verdad no me esperaba este bonito recibimiento. Lo recibo con mucho cariño, con mucha fuerza y corazón, porque es mi gente, mi familia colombiana”, dijo Parra durante una de sus intervenciones como muestra de agradecimiento.



De hecho, la emoción fue tan grande que se ve desde ya, cómo el doble de Carin León llena escenarios, con un público pendiente de su talento que llenó la plaza principal de su pueblo.

Pero la ovación de los habitantes no fue todo, pues el piedecuestano también recibió una condecoración por su gran trabajo durante el programa de televisión, donde se debió enfrentar con imitadores muy reñidos como Miguel Bosé, Shakira y Luis Miguel en la final.



De hecho, el alcalde actual, Mario José Carvajal, le hizo entrega de una distinción por ayudar a exaltar la imagen del municipio y ganar merecidamente el primer lugar en el reality show.



"La administración municipal de Pidecuesta exalta al señor Juan Carlos Parra Higuera, ganador del concurso musical de imitación 'Yo me llamo' (...) Gracias por dejar en alto el nombre de nuestro municipio y ser ejemplo de constancia y disciplina", se lee en la estatuilla.



Con este sentido reconocimiento, el doble perfecto de Carin León deleito a sus paisanos con varias canciones del cantante de música regional y expresó su agradecimiento por tan magno recibimiento.

