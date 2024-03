Así fue la pelea entre Karen Sevillano y La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’

El reality 'La casa de los famosos' sigue dando de qué hablar en las redes sociales, tras superar la ruptura entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña, un nuevo enfrentamiento puso en tensión a los participantes, esta vez entre 'La segura' y Karen Sevillano.

Estas dos influencers son reconocidas en el reality por tener una relación cercana y se hacen llamar 'Las chismosas de confianza', ya que van al confesionario y divulgan algunas situaciones que se viven dentro de la casa.

Sin embargo, Karen Sevillano y 'La segura' tuvieron una álgida discusión este 15 de marzo por la comida, luego de que Sevillano le hiciera una broma a su amiga y asegurara que se había comido sus alimentos.

Luego de ver molesta a 'La segura', se destapó la broma y Karen sacó el plato de comida de donde lo tenía escondido y le dijo que se lo comiera, lo que desató la ira de la influencer.

Karen dijo: “O sea, ¿entonces, vos creés, que vos me podés humillar delante de la gente?”. A lo que su amiga respondió: “¿Humillar? Tanto show que estás haciendo por un huevo y una galleta. Comételo entonces. ¡Si tanta hambre tenés, comételo!".

Esto desató confusión dentro de los participantes, incluso, Omar Murillo dijo: “Esto es actuado, ¿cierto?, ¿qué pasa chicas?, ustedes son hermanitas”.

La discusión se amplió hasta las redes sociales, donde muchos dudaron si se trataba de una actuación o no: "Salieron mejores actrices que Nataly que tiene la carrera completa", "No muy pasada Karen como le va tirar el plato así a 'La Segura'", "Eso fue un reto de actuación para que el jefe les diera aceite de cocina que no tenían".

Cabe resaltar que esta situación se trató de un reto por parte de 'El jefe', pues en medio del reality, los participantes deben cumplir una serie de retos para obtener recompensas. En caso de que el resto de los participantes se dan cuenta de que se trata de una situación falsa, perderán el beneficio.

