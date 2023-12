Moda con conciencia: un vistazo a La Pasarela Bogotá Sostenible, diseñadores y marcas

La capital del país se ha convertido en un epicentro en el que se configuran distintas iniciativas sobre sostenibilidad desde diferentes miradas en la industria de la moda y, esto incluye, casi como un pilar, el acercamiento de la ciudadanía a ellas.



(Le puede interesar: Diseño, innovación y moda se toman la capital con la Pasarela Bogotá Sostenible).



Precisamente, dado el crecimiento y el impacto que estas iniciativas tienen en la ciudad, el pasado sábado 9 de diciembre se realizó en Plaza Cultural La Santamaría la Pasarela Bogotá Sostenible.

Este espectáculo, calificado no solo como una celebración de la moda, sino también como un manifiesto de arte, cultura y sostenibilidad en la ciudad, abrió espacio para que diferentes diseñadores y marcas mostrarán sus creaciones a partir de materiales reciclables y le dieron una segunda oportunidad a elementos considerados como “basura”.



Este evento, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, reunió a los diseñadores, en colaboración con asociaciones de recicladores, quienes transformaron materiales como papel, cartón, latas, vidrio, cáscaras de huevo, colillas de cigarrillo, plástico y denim (tela que está hecha de algodón firme en un tejido de sarga y teñido con índigo) descartado en 48 piezas icónicas.



Este ejercicio creativo no solo muestra la capacidad de transformar los desechos en arte, sino que también promueve la economía circular y el trabajo en equipo con los recicladores de la ciudad.



(Además: 17 mujeres se certificaron en alta costura en la Escuela Johanna Ortiz).

Facebook Twitter Linkedin

Pasarela Bogotá Sostenible 2023. Foto: @andreszmbica.

La Secretaria de Cultura, informó que este es un proyecto enmarcado en la campaña de Cultura Ciudadana ‘Que no se vuelva paisaje’. La iniciativa buscaba promover la separación de residuos aprovechables y su correcta disposición, contribuyendo a una ciudad más limpia y sostenible.



Este encuentro contó con la participación de destacados diseñadores y marcas de Bogotá y Colombia, algunos de ellos son: Jorge Duque, Faride Ramos, Sebastián Jaramillo, la dupla Juan Pablo Martínez y Paula Pérez, junto con artistas como Andrea García y Alejandro Crocker, BosaYork, entre otros.



(También: Conozca las nuevas colaboraciones en moda con talento local).

Facebook Twitter Linkedin

Pasarela Bogotá Sostenible. Foto: @andreszmbica.

En entrevista con EL TIEMPO, la fundadora de la marca BosaYork, Natalia Ochoa, quien también participó en esta iniciativa, contó que este espacio era una gran forma de transformar los desechos que su empresa genera, pues maquilan para diferentes marcas en el país:



“Siempre he querido visibilizar las marcas y talentos y qué buena oportunidad para hacer una especie de colaboración con una de las marcas más grandes que tenemos en cuanto a desechos que generamos. Además, de mostrar el talento de los jóvenes, que a veces necesitan ser visibilizados”.



Así mismo, Ochoa aseguró que uno de los grandes retos era convertir estas prendas para comercializarlas y que no fueran creadas solamente para la pasarela.



“Hablamos también que podemos hacer algo como maqueta, pero caminando comercial, o sea, como tener la función de lo que puede ser una prenda de papel que no necesariamente está disponible para el día a día, pero crucemos esto con una prenda con la que puede tener armonía, poder entrelazar las dos cosas. Ahí surge este vestido que es un enterizo de leopardo con la tela de desecho que es totalmente comercial, una gran falda de muchos flecos y de un papel como el aluminio con una larga caída”.



(De interés: Johana Bahamón y People lanzan una colección para 'ponerse en los zapatos del otro').

Facebook Twitter Linkedin

Desfile de The BosaYork Dream. Foto: @andreszmbica.

Además, Ochoa explica que el chaleco fue compuesto con trozos de botellas PET, sin embargo, esto no fue escondido, sino que se diseñó con un material transparente que permitía al consumidor ver el plástico que componía la prenda.



De igual manera, el artista Alejandro Crocker en entrevista con EL TIEMPO, explicó cómo se refleja su concepto de marca en los diseños que mostró en la pasarela, pues él define sus creaciones como ‘lujo sostenible’ que, cuenta el diseñador, consta de transformar elementos ya existentes y convertirlos en piezas únicas, ya que colaboran con recicladores y compra lo que ya no funciona a los ojos de otros.



Crocker indica que la colección que presentó en La Pasarela Bogotá Sostenible “está inspirada en los artistas de la época de los años veinte, en los que puede tener a una Chanel, un Picasso, que estaban todos naturalmente sentados en esos cafés diseñando un nuevo mundo. Y me traslado desde el 2023 y me siento imaginariamente en esta ciudad maravillosa a crear desde el servicio textil”.



(Le puede interesar: Ella es la diseñadora colombiana elegida por Victoria’s Secret en su esperado regreso).

El artista añadió que esta colección se realizó en colaboración con una Fundación Juntos en la que mujeres migrantes aprenden del mundo textil y pueden emprender y encontrar un sustento para sus familias. Incluso, en la feria que realizó la pasarela en la Plaza Cultural La Santamaría llevaron un stand para vender sus productos.



También, EL TIEMPO habló con una de las vestuaristas del evento, Karina Garzón, quien presenció el detrás de cámaras de la pasarela.



“Me di cuenta de que todo empieza desde un proceso de cocreación en el que el trabajo en equipo está presente desde la conceptualización de la prenda, hasta poder verla, en este caso, en la pasarela, siguiendo con su ciclo significativo, ya que todos los diseñadores le hacen entrega a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, algunas de las piezas creadas. Cada elemento reciclado hace que cada prenda contenga una historia y un trasfondo”, dijo Garzón.



Por último, Karina resalta que estas iniciativas son esenciales, ya que “son un tributo a Bogotá” y a su gente, pues refleja el trabajo en equipo y la inclusión, pues cuenta que la marca Diamantina incluyó como modelos a dos habitantes de calle y asegura que esta es una gran apuesta a la responsabilidad social.

“Es una manera de culturizar, informar y educar a los ciudadanos mediante el arte. Es increíble ver la transformación de cada residuo en una pieza clave al momento de crear, dándole un nuevo uso. Pienso que es un evento que genera una construcción de conciencia social, ya que la industria de la moda es una de las más contaminantes, es una problemática y esta propuesta de valor logra contrarrestarla. Una iniciativa que destaca la importancia de los residuos y cambia la perspectiva de que son únicamente desechos, por eso puedo decir que es una pasarela con propósito”, añade Garzón.



Finalmente, la Secretaria de Cultura resaltó que el desfile reconocerá a los núcleos creativos de la ciudad, que son esenciales para dinamizar la economía de la moda en localidades como Suba, Bosa, Santafé, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, y en barrios como Las Nieves, La Alquería y la Zona Industrial de Puente Aranda.

Más noticias

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO