Así fue la lujosa fiesta de Fin de Año que hizo Karol G para sus empleados

En tiempos de Navidad son muchas las empresas que deciden hacer fiestas en nombre de su organización para festejar con sus colaboradores y cerrar con broche de oro el año.



Al parecer, la compañía de Karol G tampoco se quedó atrás e hizo un gran festejo por todo los alto junto a sus empleados, con quienes compartió lujosos regalos.

No cabe duda de que este 2023 fue un gran año para la cantante, no solo porque con su gran talento conquistó los corazones de infinidad de fanáticos alrededor del mundo en su gira 'Mañana será bonito tour', también porque consiguió grandes reconocimientos en la industria musical.



Entre ellos, tres premios Grammy, por álbum y artista del año, y mejor composición urbana, donde 'TQG' se llevó el galardón premiando su colaboración junto a Shakira.



Así mismo, ganó dos estatuillas en los Premios Billboard el pasado mes, una por 'Top Latin Female Artist' y otra por 'Top Latin Touring Artist'. En ese sentido, se puede decir que sus reconocimientos la han ayudado a posicionarse como una de las artistas del género más importantes del mundo.



Acontecimiento que no es de extrañar, añore celebrarlo con sus colaboradores, aprovechando que el año ya está a puertas de despedirse y aún le queda mucho a la 'Bichota Season'. Por tal motivo Giraldo no dudó en ofrecerle una fiesta de Fin de Año a sus empleados en agradecimiento por su trabajo en todos los retos cumplidos.

¿Un festejo sin precedentes?

A través de las redes sociales se conocieron algunos de los detalles y premios que la paisa rifó entre el equipo de trabajo de 'Bichota Records', su sello discográfico, el cual firmó hace poco una alianza con la mayor disquera estadounidense, 'Interscope Records' que le permitirá a la cantante grabar sus canciones desde su propia productora, mientras las mismas son distribuidas y publicitadas por la compañía americana.



El sorteo de un costoso viaje a Cancún, un bono por un millón de pesos y una cena navideña con variedad de opciones en la que los asistentes podían pedir los cócteles que desearan, así como varios tipos de postre, fueron algunos de los presentes que disfrutaron los invitados.



Al parecer, la velada estuvo acompañada de música, alegría y licor personalizado, ya que distintas preparaciones fueron combinadas y nombradas en alusión a la artista, como 'Gatubela', 'Bichota Season', 'Gatita Ganster' y 'Mañana será mojito'. Sin duda esta fue celebración por todo lo alto.

Karol G, una latina haciendo historia en estadios de Estados Unidos

