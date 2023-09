‘MasterChef Celebrity’, el programa de ‘RCN’ que busca al mejor cocinero entre un grupo selecto de celebridades, es uno de los más vistos por los colombianos en las noches.



En el capítulo 95, los diez integrantes que quedan en la competencia fueron a la Cabaña de Alpina para inventar un postre con los productos de la marca. Sin embargo, el episodio se vio marcado por una incómoda discusión entre Zulma Rey y Carolina Acevedo.

Los problemas comenzaron desde el inicio del capítulo, cuando los capitanes, Diego Sáenz, Juan Pablo Barragán y Martha Isabel Bolaños, escogieron equipos. Diego escogió a Zulma y a Carolina, y Acevedo le confesó a las cámaras individuales que ella no habría escogido a Zulma, pues la consideraba poco propositiva.



Avanzados en el reto, Carolina empezó a quejarse de estar “haciendo todo”, y le solicitó a Zulma hacer un merengue. Rey, que no sabía las cantidades exactas, le preguntaba a Carolina por las cantidades, pero las respuestas eran bastante esquivas.



Finalmente, la crema salió mal porque Zulma no le echó la cantidad adecuada de azúcar, y empezó la discusión. “Si tú no sabes hacer un merengue, entonces no te metas a hacer el merengue”, dijo Carolina. “Claro que lo sé hacer, pero no sé hacer el gramaje perfecto para 73 personas, ustedes que son más ‘perros viejos’, ¿por qué no me dicen?”, respondió Zulma.



A través del tiempo restante del desafío, Carolina siguió hablándole del tema a Zulma, a lo que ella solo respondía que no le dieron las instrucciones claras. “A ella le gusta victimizarse mucho, y yo con eso no voy”, dijo Acevedo.

Todas las tensiones del reto parecieron jugarles en contra, pues el equipo de Diego, Carolina y Zulma quedó de último, y no recibió ninguna ‘cucharita’ de salvación.



Al final, la única competidora en unirse a Diego Sáenz y Juan Pablo Barragán en el balcón fue Natalia Sanint, lo que significa que los tres ya están clasificados a los últimos nueve.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO