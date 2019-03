Video: así fue la caída de J Balvin en el aeropuerto

A través de su cuenta de Instagram el cantante paisa J Balvin compartió un video con sus más de 27 millones de seguidores que generó una avalancha de comentarios, en su mayoría graciosos.

En el video, que publicó este jueves, se ve a Balvin caminando en una banda deslizadora dentro de un aeropuerto y, de repente, intenta hacer un salto 'mortal' hacia adelante, pero su acrobacia no resultó como esperaba y cayó de espalda.

A pesar de el duro golpe, el autor de ‘Contra la pared’ escribió en la publicación que está bien. "Todavía no entiendo qué me pasó. 'I'm good I said" (estoy bien)".



El video ya cuenta con casi dos millones de reproducciones.

Sus fanáticos reaccionaron inmediatamente e hicieron comentarios en el post como: "La ciencia de lo absurdo, hay que volver a intentarlo", "Papi estás gordito jajaj", entre otros.



El artista es conocido, además, por hacer publicaciones para hacer reír a sus seguidores.



Recientemente el cantante anunció que estará presente en la próxima edición del Festival Lollapalooza de Estados Unidos.



ELTIEMPO.COM