Imágenes de la boda entre Catalina Suárez y el hijo del ‘Mono Jojoy’

Recientemente se conoció que la periodista de la 'W Radio', Catalina Suárez, se casaría con Jorge Suárez, quien es el hijo del 'Mono Jojoy', fallecido líder guerrillero de la extinta Farc. Un anuncio que generó todo tipo de reacciones; por un lado hubo quienes los criticaron, mientras otros celebraron la decisión de la pareja como un ejemplo de paz y amor.



La también 'youtuber' uribista aclaró, el pasado viernes en la 'W Radio', que si bien es cierto que sus posturas ideológicas son diferentes, ello no puede ser un impedimento entre dos personas que se quieren.

"Él tenía muy claro que mi posición es de centroderecha y mi cercanía a Álvaro Uribe, y cuando yo me enteré de quién era su papá biológico, por supuesto que me sorprendí, pero creo que lo asimilé, siempre he hablado del respeto a la diferencia", explicó al medio para el que trabaja.



Así las cosas, este sábado se llevo a cabo la ceremonia, a la que asistieron 110 personas entre amigos, familiares y personalidades, como el exfiscal Mario Iguarán, destacó el portal citado.



En las imágenes, que compartió la periodista en sus redes sociales, se puede apreciar una hermosa decoración en letras doradas que destacaba la frase: 'Amar es de valientes', al parecer, en la entrada de la recepción.



Por su parte, el lugar del compromiso católico estaba decorado con arreglos florales en el techo y, en el altar, había un gran círculo de flores blancas y helechos, donde proclamaron sus votos matrimoniales.



*Las imágenes embebidas fueron tomadas por amigos de la pareja, a excepción de la segunda que es material de EL ESPECTADOR.

En algunas de las historias de Instagram que replicó Suárez de los invitados, se puede ver que en el lugar de la fiesta había un estanque con pétalos de rosas rojas regados y algunos patos. Además, frente al agua, un quiosco donde estaba el pastel y servía como escenario, que también estaba decorado con vegetación.



Así era la recepción de la fiesta del matrimonio entre Catalina Suárez y Suárez. Foto: Instagram: @carloscarilloa00

Frente a las críticas por el compromiso, la mujer escribió en su cuenta de Instagram: "Acá esta él, no es el hijo de, es Jorge Suárez y es el amor de mi vida". Además, destacó que gracias a su relación comprendió que "amar es de valientes, que no juzgar es lo mejor que podemos hacer los seres humanos y que cuando estamos juntos somos uno solo mirando el mundo de frente".



La periodista también agradeció a su familia por apoyarla: "Tengo una familia hermosa que siempre me inculcó que el amor es el todo", escribió en otra de sus publicaciones.



Pero, al parecer, sus seres más allegados no fueron los únicos que la respaldaron, según manifestó en el medio para el que trabaja, el expresidente Álvaro Uribe le dio algunos consejos cuando se enteró del evento.



"Me dio cuatro consejos muy lindos acerca del matrimonio, del respeto, de la prudencia que se debe tener para consolidad un hogar. Me habló de la importancia de estar unidos porque esa fuerza es la fuerza que nos va a mantener salientes ante tantos vientos. Me dijo que me apoyaba y que su familia también", aseguró.



Frente a los proyectos que tienen lo ahora esposos, Suárez reconoció que quieren tener hijos y trabajar por Colombia: "Me enamoré profundamente, queremos tener hijos y un hogar lleno de respeto y amor. Trabajaremos juntos por nuestros sueños y créanme, esto no se queda en un titular vamos a trabajar muy fuerte por Colombia, por respetarnos y por reconciliarnos", escribió en su cuenta de Twitter.

