Imágenes nunca antes vistas del elenco de ‘Yo soy Betty, la fea’

‘Yo soy Betty, la fea’ , la telenovela escrita por Fernando Gaitán, es quizá una de las más exitosas, pues en 2010 ganó el premio a mejor telenovela colombiana de la década en los ‘TV Adicto Golden Awards’.



Desde su estreno en 1999, la historia de amor entre una secretaria y su jefe ha marcado la vida de muchos televidentes e, incluso, la de los actores que participaron en la producción.



Durante toda la historia los espectadores acompañan a la protagonista ‘Betty’ a vivir todo tipo de experiencias en ‘Ecomoda’, una empresa que se dedica al diseño de moda femenina. Sin embargo, a pesar de ser muy inteligente, la joven economista es constantemente criticada por su aspecto físico.



Junto a la actriz Ana María Orozco, quien interpretó al personaje principal, participaron Lorna Cepeda, Estefanía Gómez, Natalia Ramírez, Martha Isabel Bolaños, entre otras reconocidas artistas que hicieron parte del elenco y de ‘el cuartel de las feas’, quienes a raíz de su participación en la novela formaron un fuerte vínculo y mantienen su amistad hasta la actualidad.



Su buena relación se evidenció en estos días, debido a que Lorna Cepeda, actriz que da vida a ‘Patricia’ o ‘la peliteñida’, publicó en su cuenta de Instagram un carrete de 10 fotos en las que se le ve compartiendo junto a sus compañeras de set en diferentes momentos en los que se reencontraron.



“En aquellos días se reencontraron unas lindas chicas súper poderosas de Betty. Donde se divirtieron, trabajaron, se unieron, y gozaron de lo lindo. Es lo que me quedó en mi carrete de fotos , y en mi recuerdo. ¡Las quieroooooo! Espero que Martha Isabel (la pupu) no me ahorque por la segunda foto ni por la tercera”, agregó la actriz cartagenera en la descripción de la publicación.

Los agradables momentos que menciona la artista hacen parte de cuando el elenco se encontró para trabajar en la adaptación que se hizo de la historia para teatro. En las fotografías se observan los ensayos y a las actrices compartiendo en el camerino, antes de salir al escenario.



La obra presentada en teatro se estrenó en 2017 en Bogotá y su última realización fue en 2019. En esta, Fernando Gaitán, su autor, quiso contar una segunda parte de la historia ya conocida, en la que ‘Ecomoda’, está en riesgo de quebrar, por lo que los personajes deben atravesar diversas situaciones para salvar la compañía.



Además, en la publicación de la cartagenera hay otras dos fotografías en las que se encuentran al aire libre y junto a una cascada. En estas aparecen Ana María Orozco, Martha Isabel Bolaños y Lorna Cepeda abrazadas y riendo.



Las fotos que ya tienen más de 100 mil ‘me gusta’, recibieron varios comentarios, en los que los fanáticos de la producción mencionaron lo ‘enamorados’ que siguen de la historia de ‘Betty’ y todo el elenco. “La mejor telenovela, nunca pasan de moda”, “Es tan buena que la he visto como 100 veces”, “Lo que más me gusta es que sigan siendo amigas. Ustedes son mujeres tan maravillosas y talentosas”, “Ay no, que genial recuerdo”, fueron algunas de las palabras.

