‘La casa de los famosos Colombia’: en su estreno hubo problemas y muchas críticas

El domingo 11 de febrero, el ‘Canal RCN’ lanzó ‘La casa de los famosos’, ‘reality’ en el que 22 famosos vivirán juntos por varios meses aislados del mundo, sacando a flote su personalidad, generado estrategias y buscando ser los ganadores de 400 millones de pesos.

Por varias semanas, ‘RCN’ hizo una exhaustiva promoción del formato que llamó la atención de varios televidentes, quienes no se perdieron el estreno, no obstante, en redes sociales dejaron plasmado que no era lo que esperaban.



(Le podría interesar: Ariadna Gutiérrez enamora con baile e incluso es comparada con Sofía Vergara).

Por un lado, se dijo que ‘La casa de los famosos’, en su versión colombiana, tuvo varias fallas técnicas como mal manejos de cámara, pues se habrían hecho cortes abruptos de escenas.

Críticas a ‘La casa de los famosos’

El sonido fue otro problema señalado, en ocasiones, los televidentes reportaron que no se escuchaba con claridad lo que hablaban los participantes.



Un hecho más para la lista es que ‘El jefe’, interlocutor que da instrucciones y anuncios a los concursantes, parecía no estar conectado del todo con su rol y en una ocasión ignoró por Karen Sevillano.



(No deje de leer: 'Carmelo' de 'Rigo' será el nuevo presentador digital de 'La casa de los famosos').

Como creo que está el encargado de los micrófonos en #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/Kkk9ngj0H0 — Daniella Lamprea (@Nanislamprea) February 12, 2024

Carla Giraldo también estuvo en boca de muchos por “no dar la talla” como presentadora; su figura delgada, llevó a algunos internautas a compararla con personajes como ‘El cadáver de la novia’ o ‘Morticia Addams’.

#LaCasaDeLosFamosos

Para Carla Giraldo; Mor si me vas a IMITAR hazlo bien. 🪄🪄🪄

Atte: Morticia Adams😉 pic.twitter.com/8mcpgQ6oOW — MendezCop (@MendezCop) February 12, 2024

El cadaver de la novi… Digo Carla Giraldo #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/bDUrBBC6kI — Christian (@aunsacris) February 12, 2024

#LaCasaDeLosFamosos Muy mal organizado todo, los micrófonos no funciona, ese jefe está es bien perdido debían colocar una jefa pic.twitter.com/1st0JwE1VC — Miller Manrique Hernandez (@AngelCaliCol) February 12, 2024

Sobre estas críticas que se vieron en redes sociales, el ‘Canal RCN’ no se ha pronunciado.



Cabe destacar que gracias a la votación del público la primera líder de la semana es Karen Sevillano y quien se inicia en las nominaciones para eliminación es Mafe Walker por no lograr completar una prueba.



(Lea también: Tatán Mejía y Maleja Restrepo no estarán en ‘La casa de los famosos’: esta es la razón).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

La tormenta que desató Aislinn Derbez por decir que el cuerpo 'puede curarse solo'

Hombre entró a Google Maps y habría descubierto un ovni en la Antártida

Los videojuegos que pasaron a la historia por ser considerados 'los más malos'