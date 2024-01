Video: el fuerte choque de un barco contra un puente de Argentina

En un evento ocurrido la noche del domingo, un buque mercante liberiano de gran envergadura, con 228 metros de eslora, se estrelló contra un pilar del puente Zárate-Brazo Largo.

Este puente es una arteria vital que conecta el sur de Entre Ríos con el norte de Buenos Aires. El accidente, que sucedió cerca de la costa, a unos 30 metros, fue causado por una avería en el timón del barco, lo que le impidió maniobrar correctamente para evitar la colisión.

Desde la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, se informó a 'La Nación' que el impacto se produjo contra uno de los pilares de hormigón del puente, el cual está soportado por 36 pilares de madera sumergidos. Aunque el choque no comprometió la estabilidad estructural, se han tomado precauciones para garantizar su seguridad.



La Prefectura Naval Argentina intervino inmediatamente para evaluar los daños y confirmar la ausencia de heridos. Las primeras imágenes mostraron las secuelas del choque, pero el detalle del impacto no se conoció hasta que se divulgaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del barco.

📍Argentina.



Momento que un barco choca contra uno de los pilares del Puente Zárate-Brazo Largo.



La navegación en el río Paraná a la altura de la localidad de Zárate sigue interrumpida luego de que un buque de bandera liberiana choca contra un pilar del Complejo Ferroviario. pic.twitter.com/GZWWTQaa2v — AhoraPy (@Ahora_Py) January 29, 2024

Las imágenes reveladas muestran el momento crítico en que el buque En May, que se dirigía al puerto de San Lorenzo para cargar cereal, desvía su rumbo inesperadamente. Aunque parecía navegar correctamente por el centro del puente, súbitamente giró a la izquierda, impactando contra el pilar de hormigón.



A pesar de la fuerza del choque, que dañó el casco del barco y sacudió el puente, la baja velocidad a la que se desplazaba el buque evitó daños mayores a la estructura.

Actualmente, las autoridades están enfocadas en la remoción del barco. El tránsito de vehículos livianos y transporte público sigue fluyendo por el puente, pero el paso de camiones, trenes y tráfico fluvial ha sido suspendido temporalmente. Se espera una interrupción total del tráfico durante la extracción del buque.

El Comité de Emergencias destacó que el desenlace podría haber sido más grave bajo otras condiciones climáticas. Afortunadamente, no hubo condiciones adversas como sudestada o corrientes fuertes en el río Paraná. También resaltaron que la embarcación no transportaba combustible.



“El buque, por suerte, no chocó de frente. Sino estaríamos contando otra historia”, comentó Emiliano Riberas, director de la coordinación de Emergencias y Cambio Climático de la municipalidad de Zárate.



La Autoridad Marítima está regulando el tráfico de buques en la zona y realiza inspecciones técnicas en la embarcación para evaluar la integridad del casco y los sistemas eléctricos y mecánicos. El Juzgado Federal de Campana, liderado por Adrián González Charvay, y la Secretaría Penal Nº2 a cargo de Sánchez Guzmán, están supervisando las investigaciones pertinentes.

