Testimonios de sobrevivientes del 11S

Ciudadanos que fueron víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 hablaron con EL TIEMPO sobre cómo fue ese momento: Wendy Lanski, quien estaba en la torre norte; Jeanette Rodríguez, en el Three World Financial Center; Bruce Powers, en el Pentágono, y Will Jimeno, el expolicía colombiano que quedó atrapado en los escombros, relataron el día en que todo cambió para siempre.