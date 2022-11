Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darle un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma. Conozca esta nueva historia.



Corría la década de los 80’s, yo era un joven de 17 años, medía 1.85 cm. Mi círculo de amistades eran jóvenes mayores que yo, entre los 18 y 20 años, salvo mi novia, María, que también tenía 17.



Residía en un barrio popular en donde los amigos hablaban mucho sobre sus conquistas, amores y pasiones. Cada quien en lo suyo con sus novias, amigas o desfogues, menos yo. María era una chica de casa, muy reservada.

Perdí la noción del tiempo y mi mente emigró, soñando escenas lujuriosas con mi profesora FACEBOOK

TWITTER

Decidí arriesgarme una tarde, durante un beso muy apasionado en el parque. Mi emoción se notaba fuertemente en el cierre de mi pantalón, sobre el que ella se recostaba, algo que no podía ignorar. Creí que ese era el momento preciso para dar el siguiente paso de nuestra inocente relación. Por eso, tan pronto ella me dio la espalda para regresar a casa, saque mi mano izquierda y le toque fuertemente la nalga. Ella brincó al sentir el contacto, se giró y me dio una fuerte cachetada. Me quedé seco. Le pedí excusas, pero ella retornó a su hogar y me dejó de hablar durante un mes.



Siempre fui buen alumno, tenía un promedio entre 7.5 y 8.0. En ese entonces, seguía estudiando en el colegio, era fuerte en historia, español, matemáticas y ciencias, en ese orden. Me gustaba el tema de los números, practicaba bastante las leyes y los juegos numéricos, pero el tema de ese año me estaba dando duro.

Una maestra de matemáticas

Mi madre, en su afán de que no perdiera matemáticas, decidió hablar con sus amigas y una de ellas le dijo: “Mi hija es buena en matemáticas, ella le puede dar unas clases. Pero cuadra con ella el costo por horas”. Mi mamá habló con mi papá y él le dio un presupuesto para que acordara el precio con la tutora.



La profesora se llamaba Alexandra, una hermosa caleña de 19 años de edad y 1.75 centímetros de estatura. Tenía un rostro precioso, el cabello crespo y un cuerpazo. Caminaba como modelo, yo la veía inalcanzable. Todos los de la cuadra vivíamos enamorados de ella, incluso mi tío y un tío de mi novia.

(Puede leer: ‘Me aventuré a ser ‘sugar daddy’, me enamoré, pero no fui correspondido’).

Facebook Twitter Linkedin

La tutora era hermosa, yo la veía inalcanzable. Foto: iStock

Alexandra tenía un novio que era estudiante de odontología. El joven atravesaba toda la ciudad, desde la zona más exclusiva hasta el barrio popular en el que vivíamos, para ir a visitarla. Llegaba en un carro súperelegante, con vidrios polarizados y un buen equipo de sonido. Era la envidia de las chicas de la cuadra, un muchacho alto, rubio y de ojos verdes, que siempre estaba bien vestido, jovial y sencillo en su trato.



El día que ella acordó con mi madre el precio, dejó claro que no iba a aceptar intromisiones de su parte, aunque la casa de ella estaba justo al lado de la nuestra. No podía tocar a la puerta en medio de la clase, ni interrumpir con llamadas telefónicas. Se establecieron dos horas diarias de tutorías. Mi mamá fue clara: si yo me quedaba más tiempo, ella no iba a pagar las horas extra.

Entre los estudios y el amor

El primer día de clase, ella usaba unos jeans ajustados, camisa ancha y me dio por creer que no tenía brasier, ya que sus pechos se movían más de lo normal. Debo aceptar que yo tenía mis “polvos” en la cabeza, no había tenido nunca relaciones sexuales, pero sí mantenía el deseo de experimentar. Perdí la noción del tiempo y mi mente emigró, soñando escenas lujuriosas con mi profesora. Es por eso que no atendí a nada de lo que me explicó, por lo menos durante los dos primeros días.

(Le recomendamos: Una historia de desamor: así fue como me robaron el corazón para usarme).

El tercer día de clases le dio por hacerme un examen, del cual solo pude solucionar una tercera parte. Su regaño fue feo: refunfuñó y me trató de tonto. Aseguraba que ella era una excelente profesora y no podía perder su tiempo conmigo.



Luego, me llevó donde mi mamá, quien también me reprendió. Estaba apenado, conservé el silencio ante las dos fieras que me regañaban. Cerraron con un compromiso: yo recibiría una semana más de tutorías y si no mejoraba como alumno, ella no me seguiría dando clases.

Facebook Twitter Linkedin

Mis papás querían evitar que yo perdiera el año escolar. Foto: iStock

Cuidando que ninguno, excepto yo, se acercara a ella

Eso fue un viernes en la tarde. En la noche, llegó el novio y la encontró muy achantada, ella le comentó el problema y él nos invitó a comer helado. Estando en la heladería, el joven me llevó a un lado y me dijo: “Amiguito, me voy un mes a Estados Unidos con mi papá a comprar todos los equipos para mi consultorio, ya que me gradúo en pocos meses. Él quiere que yo esté ejerciendo tan pronto tenga el diploma”.

(Puede leer: ‘Conocí a un hombre que me engañó, me alejé y no sabe que tengo un hijo suyo’).

Yo no tenía idea por qué me contaba eso, a lo que él continuó hablando: “Sé que Bernardo (el tío de María) y Mauricio (mi tío, que me caía mal), están detrás de mi novia, necesito que usted me la cuide. Yo lo llamo cada cuanto y me cuenta si ellos la invitan a salir o si se queda en casa los fines de semana. Yo le traigo cualquier detalle desde allá y le regalo una platica”, por supuesto, acepté encantado.



En la siguiente clase, posterior al regaño, ella estaba en otro plan, fue más agradable y me pidió excusas por los gritos de la última vez. Luego, me preguntó qué me había dicho el novio en la heladería, yo recordé el pacto y no le conté. Entonces, me preguntó por mi novia y le comenté el tema de la nalgueada con cachetada incluida. Mi novia tenía tanta rabia que no me atendía ni por teléfono.

Una penitencia que desencadenó todo

Esa mujer no paraba de reírse, algo que me encantaba porque su dentadura y labios eran hermosos, me llamaban con cada carcajada. Entre tanta risa, me dijo que no estudiáramos ese día, sino que jugáramos parqués. Yo no tenía dinero, así que ella propuso jugar con una penitencia. Me pasó papel y lápiz, cada quien la anotó. El que perdía debía cumplir el ‘castigo’ que había escrito el ganador.

Esta mujer se abalanzó sobre mí y nos dimos un beso apasionado FACEBOOK

TWITTER

El juego inició y me enfoqué en ganar y solo ganar, algo que logré después de unos minutos. Le pasé el papel, lo abrió, luego sonrió, me mostró su penitencia y ambos habíamos escrito: “Quiero que me beses”.

(En otras historias: '¿El amor o la universidad? La encrucijada en la que me puso mi padre').

Esta mujer se abalanzó sobre mí y nos dimos un beso apasionado. Noté que, mientras la abrazaba de manera respetuosa, ella me tenía agarrada la pantaloneta en la entrepierna. Lo que siguió fue superior a mis sueños, eran más o menos las 3 p. m., el tiempo pasó tan rápido que cuando nos dimos cuenta eran casi las 6 p. m.

Facebook Twitter Linkedin

Durante seis meses, de lunes a viernes, no perdonábamos la tarde de pasión. Foto: iStock

Al final del día, ella le dijo a mi mamá que no se preocupara por las horas extra, sino que solo le pagara las seis de la semana por el mes que habían acordado. Recuerdo que yo llegaba a las dos de la tarde del colegio, almorzaba a la carrera y a las 2:10 p. m. ya estaba en su casa, probando las mieles del amor hasta las 5 p. m. La madre de ella llegaba siempre entre 6:30 p. m. y 7:00 p.m. del trabajo, pero no queríamos ‘dar papaya’.



Su novio me llamaba desde EE. UU. y yo le decía que no había novedades, a pesar de que, desde que me habían empezado a pagar las clases, Bernardo y Mauricio le enviaban saludos y dulces conmigo, los cuales compartíamos cada vez que nos veíamos. Cuando el joven regresó, me regaló ropa de marca y una buena suma de dinero, al menos para un muchacho como yo.



Tiempo después, volví a salir con mi novia. Ya le habían dicho que Alexandra me estaba dando clases, pero mi mamá me despreció y le aseguró que no debía preocuparse por nada, ya que “una mujer tan bonita con ese novio rico no me iba a parar bolas”. Me sentí mal por la poca fe que mi madre tenía hacia su retoño, pero recordé que el que come callado, come más y bien rico, así me autoconforté.

Las cosas buenas no son eternas

Mi hija no va a perder un buen futuro junto al novio rico y profesional por un estudiante bachiller, con un futuro por construir FACEBOOK

TWITTER

Durante seis meses, de lunes a viernes, no perdonábamos la tarde de pasión. Contrario a lo que mi madre pretendía, mis notas empeoraron. Cuando estaba en el colegio no prestaba atención en clase por pensar en Alexandra y jamás sacaba tiempo para hacer las tareas.



Cuando les conté a mis amigos del colegio sobre mi aventura, no me creyeron. Un día, ella fue a recogerme y me recibió con un beso. Parecía una película de eterna pasión, pero nada dura para siempre.

(Le puede interesar: ‘Le dije no a casarme con quien creí era el hombre de mi vida y no me equivoqué’).

Un día, la mamá de Alexandra se sintió enferma mientras trabajaba y le dieron permiso para salir más temprano. En ese momento, estábamos ‘en plena faena’ en el cuarto de la señora, su cama era grande y había un equipo de sonido en el que poníamos música a todo volumen para disimular.

Facebook Twitter Linkedin

La señora entró a la habitación y nos encontró a ambos desnudos en la cama. Foto: iStock

La señora llegó como a las 4 p.m. y, por la música, no la escuchamos entrar. Cuando abrió la puerta de su habitación todos quedamos sorprendidos. Ese día fue tétrico. Se llevó nuestra ropa y fue a buscar a mi mamá, quien nos encontró avergonzados y cubriéndonos solo con una sábana. Ambas nos insultaban en voz baja, para no hacer murga y evitar el 'qué dirán'.



Eso sucedió un martes y el sábado ya había un camión de trasteo frente a su casa. Su mamá dijo con mucha razón: “Mi hija no va a perder un buen futuro junto al novio rico y profesional por un estudiante bachiller, con un futuro por construir”. Ese día, se fueron a vivir lejos.

El último encuentro

Después, tuvimos otros tres encuentros románticos, aunque fue difícil reencontrarnos. Un día, esperé a la mamá de Alexandra a la salida del lugar donde trabajaba, con el objetivo de seguirla hasta la nueva casa. Pero no lo logré, ella iba en bus y yo en bicicleta, así que le perdí la pista.



Un día, Alexandra me estaba esperando a la salida del colegio. No me quiso dar detalles sobre su nueva casa, ni siquiera la dirección o el teléfono. Los encuentros sucedieron en un intervalo de un mes.

(Además: ‘Mi mejor amigo salió de la 'friendzone' y se convirtió en un pésimo novio’).

Facebook Twitter Linkedin

Ella no iba a perder un buen futuro junto a un novio rico y profesional por su aventura con un estudiante bachiller. Foto: iStock

La última vez que nos vimos, lloramos. Ella aseguró que la mamá la estaba presionando demasiado y le tenía completamente prohibido volverse a encontrar conmigo. Desde allí, se volvió a contactar el día de mi cumpleaños, me contó que la mamá la había obligado a casarse con el odontólogo y que la luna de miel había sido en Cartagena. Luego, no supe nada más de ella, aunque prometió que volvería a llamar.

Facebook Twitter Linkedin

Me contó que la mamá la había obligado a casarse con el odontólogo, yo fui solo una aventura. Foto: iStock

Y, cosechando lo que había sembrado, perdí el año académico. No solo me fue mal en matemáticas, sino en inglés y ciencias. Mi mamá me regañó, estaba furiosa. Aseguraba que yo la había defraudado por no rendir en el estudio y sobre la relación con Alexandra repetía que “yo era solo un niño”. A mi no me parecía, yo ya era un hombre.

La reacción de mi papá fue un poco diferente, claro que me regañó por perder el año, pero no podía creer que yo hubiera tenido una aventura con esa muchacha, sobre eso no me dijo nada, creo que era por un pensamiento machista.



El escándalo nunca se destapó, del tema solo se enteraron mis papás y la mamá de ella, todo quedó oculto. Sobre Alexandra no volví a saber nada, supongo que tuvo hijos y se dedicó a su hogar, mientras que yo solo fui para ella una aventura.



Debo aceptar que ni los reproches de mis padres, ni tener que repetir el año, me dolieron, porque ya nadie me podía quitar lo bailado.

¿Tiene una historia de amor curiosa o poco común? Nos interesa conocerla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a los correos mararb@eltiempo.com y niccor@eltiempo.com y lo contactaremos. Debe tener un mínimo de extensión de dos hojas y un máximo de cuatro hojas.

Más historias de #MensajeDirecto

-‘Tuve aventura con mi suegra, una hija con mi cuñada y seguí amando a mi novia’

-'Hallé la mujer indicada y casi la dejo por ser sacerdote’

- ‘Lo conocí por Tinder y quedé embarazada en el segundo encuentro’

- ‘Mi mejor amigo tenía novia y le fue infiel conmigo; ahora somos felices’