Así fue cómo Amparo Grisales se molestó con Vicente Fernández en ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales es uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana. Con su talento ha logrado protagonizar todo tipo de producciones y shows desde su juventud. Sin embargo, con el paso del tiempo la actriz también se ha hecho merecedora a que la reconozcan por su temperamento, pues en varias ocasiones esta no ha ocultado su irritación cuando algo le molesta, así esté en frente de las cámaras.



Así lo confirma su participación en 'Yo me llamo', donde hace parte de la mesa de jurados que noche a noche evalúan a los concursantes para escoger el doble perfecto de su artista.

La 'Diva de Colombia' jamás oculta sus disgustos y sí es necesario le hace saber a la parte implicada su descontentó, como sucedió recientemente con el imitador de Vicente Fernández, al que desde sus inicios en la competencia la exigente triada, también compuesta por Pipe Bueno y César Escola, le pedía que se encaneciera su cabello.



Durante la gala de eliminación, este por fin entraría al escenario con el cabello casi blanco como lo solía tener el fallecido artista en una de sus etapas más memorables de su carrera.

El gran detalle no pasó desapercibido para el anfitrión Carlos Calero, que tras bambalinas y previamente a la presentación del doble, este le preguntó sobre su nuevo y renovado aspecto.



"El turno es para el rey de la ranchera que increíblemente de la noche a la mañana envejeció", declaró el presentador invitando al concursante para que hablara de su cambio antes de ingresar a la tarima donde interpretaría la versión del mexicano de sobre el tema 'Mi viejo' de Piero.



Ante la iniciativa el imitador le contestó que su nueva adaptación física tenía que ver con los supuestos gustos de Grisales: "A Amparito le agradan los hombres sabios, maduros, serios y sobre todo que la sepan proteger".



Contrario a lo que pensó el concursante, esta repuesta fue del total disgusto del jurado, que no dudó en expresarle la molestia infinita que le causó el comentario, incluso remedándolo.



"No hable por mí, no tiene nada que ver mi parte personal con lo que yo te diga a acá como jurado, ¿vale? Entonces no necesito que alguien me proteja tampoco, me protejo sola y me protege Dios", dijo mientras soltaba su mano contra la mesa de la triada.



Y añadió: "No me protege un hombre maduro con canas. También me gustan las canas, pero no en el contexto que tú lo estás diciendo, gracias". Respuesta que el mismo Pipe bueno reforzó diciendo: "Tome pa' que lleve".

No obstante, el regaño e incómodo momento quedó ahí, ya que, tras su impecable presentación, el imitador recibió varios elogios por su calidad vocal y su manejo en el escenario.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

