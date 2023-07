Muchos recuerdan a 'La vendedora de rosas' como ícono de los 90 que revelaba la fuerte realidad de cuatro adolescentes que debían sortear su vida en las calles de una Medellín marcada por la violencia, la drogadicción y el narcotráfico.



Aunque la película se centra en Mónica, una joven que vende rosas para conseguir el diario, hay otros personajes que los espectadores tienen muy presente en su memoria, como a la famosa 'Yudy', reconocida por la emblemática frase de "Fokiu men...".

La escena de la joven gritando por la ventana de un carro, mientras pasan por una autopista que deja entrever la inmensa noche de la ciudad, es una línea de la que se han hecho hasta memes y que en la actualidad sigue tan vigente como en su época de lanzamiento en 1998.



El papel fue interpretado por Marta Correa, una paisa que creció en el barrio Popular 1 de la capital antioqueña y al que regresó recientemente, tras haber vivido durante siete años en Chile, y donde arribó para cambiar su vida.

"A mi Chile me acogió muy bien porque siempre estuve ocupada, cuando llegue allá, dije: 'Mi vida tiene que cambiar para bien'. Venía de un colapso en Colombia. Dejé a mis hijas muy chiquitinas, varias cositas para mi vida personal y mi crecimiento, todo está en la responsabilidad emocional. Allá me metí a hacer unos cursos de valoración y respeto, y empecé a pulir mi vida", dijo la actriz durante una entrevista para el canal de YouTube 'Regular Podcast'.



Correa tiene cuatro hijas, la primera de 26 que tuvo meses después del rodaje del largometraje; la segunda de 24; la tercera de 22 y la última que cumplió 10 años, y con la que vivió en la capital chilena, mientras vendía empanadas, tamales y dulces, para sostener a su familia en Medellín.



"Cuando yo empecé a ser mamá, yo me perdí de las cámaras, y tuve otra vida muy diferente. Me ha tocado como cualquier mamá, guerrear, salir adelante, buscar comida. Y soy una mamá muy exigente, yo misma me doy golpes de pecho porque exijo demasiado", declaró la paisa.

¿Cómo luce Marta Correa en la actualidad?

A su retorno a Colombia, la antioqueña no se ha ocultado de las cámaras ni del ojo público, por el contrario, ha demostrado que quiere seguir actuando, e incluso dirigir sus propias películas.



De hecho, la actriz de 42 años es muy activa en las redes sociales, donde produce contenido de su vida, junto a algunas curiosidades y datos desconocidos de la producción que la marcó hace 25 años.



En cuanto al cine, reveló que los colombianos podrán verla en una nueva producción grabada que Bogotá, en la que personifica a una madre que padece la ausencia de sus descendientes.



"Pronto se va a estrenar un largometraje que hice, llamado 'Tres lunas' donde interpreto a Cecilia, una mamá que me hizo llorar y que me toco hacer con mucha concentración. El reto era muy improvisado, y fue muy impactante porque me raptan por una puerta y aparezco en el cementerio llorando a mis dos hijos, es superfuerte", expresó Correa para el podcast anteriormente mencionado.



Además de retomar la actuación, Correa también ha manifestado sus planes de llevar brigadas de salud y establecer una cinemateca al aire libre en el barrio que la ha visto crecer, según 'El Colombiano'.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

