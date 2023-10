Sergio Gallego Basteri, el hermano menor de Luis Miguel, ha vuelto a ser el centro de atención debido a su reciente llegada a un aeropuerto, donde hábilmente esquivó las preguntas de una periodista sobre su relación actual con 'el Sol de México'.



Esto se debe a que desde hace años se conoce que no hay ningún tipo de comunicación entre los hermanos, a pesar del sorprendente parecido físico y la similitud en su forma de hablar que comparten.



(Le puede interesar: Jarabe de Palo regresa en un emotivo tributo a Pau Donés junto a Pedro Capó).

La historia de Sergio, el menos conocido de la familia conformada también por Luis Miguel, Alejandro Gallego Basteri, Marcela Basteri y Luisito Rey, ha sido un enigma a lo largo de los años.



Por esta razón, cuando el programa de televisión Despierta América tuvo conocimiento de su llegada desde España, donde reside desde hace mucho tiempo, enviaron a su cronista Claudia Maldonado para realizar una guardia de más de dos días en el aeropuerto.



(Le puede interesar: Las predicciones de Stephen Hawking sobre el futuro de la tecnología y la humanidad).



Sin embargo, Sergio logró evitar ser captado por las cámaras de Telemundo en todo momento, aunque fue filmado mientras realizaba los trámites de su viaje.



Fue en ese momento que Maldonado se acercó a él para indagar sobre su relación con Luis Miguel, pues desde hace años se ha rumorado que el cantante le retiró su apoyo, lo que provocó una ruptura en su relación. A pesar de los intentos de la periodista, Gallego Basteri se mostró reacio y elevó su voz solo para pedir que no continuara interrogándolo.

Facebook Twitter Linkedin

Hermano de Luis Miguel, Sergio, captado en el aeropuesto. Foto: Despierta América.

"¿Has tenido algún contacto con tu hermano?", preguntó Maldonado mientras extendía el micrófono hacia Sergio.



A lo que él respondió: "Mira... yo no soy una figura pública, les pido que simplemente me dejen en paz, ¿sí? ya está bien, ya está bien, gracias".



(Siga aquí: ¡Se acabó el sueño americano! 'Deportan' al perrito que cruzó el muro a EE. UU.).



El doctor Octavio Foncerrada, quien ha estado junto a Sergio desde su infancia a pesar de no tener lazos de sangre, también intervino y mostró su molestia ante la insistencia de la periodista, pidiéndole que lo dejara tranquilo.



Esta petición fue ignorada por Maldonado, quien había esperado la llegada de Sergio durante más de 48 horas.



"Señorita, por favor, él no es una figura pública, nosotros somos personas comunes", expresó Foncerrada mientras alejaba el micrófono con una de sus manos. "Déjenos en paz", enfatizó.



A pesar de que Sergio habló muy poco, fue suficiente para demostrar que, a pesar de no haber crecido junto a Luis Miguel, su voz y forma de expresarse son sorprendentemente similares, al igual que su apariencia física evoca al cantante de hace algunos años.

¿Por qué no tienen contacto los hermanos?

La periodista especializada Pati Chapoy brindó información sobre por qué Luis Miguel dejó de apoyar económicamente a Sergio. Según su relato, esto ocurrió cuando Sergio expresó su deseo de seguir una carrera que no era del agrado de Luis Miguel, quien quería que su hermano menor estudiara en Boston.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre no quiso responder a las preguntas del periodista. Foto: Despierta América.

Sin embargo, Sergio mantuvo firme su decisión y persiguió sus sueños, lo que provocó que "el Sol" se distanciara de él. En este momento, el doctor Octavio Foncerrada brindó todo su apoyo al joven, llevándolo a vivir junto a su familia en Guadalajara.



(Siga leyendo: Video: Luis Fonsi revela su intensa rutina de ejercicios para marcar abdominales).



Con el tiempo, Sergio pudo independizarse económicamente y se trasladó junto a Foncerrada a España, donde residen en la actualidad.



Además, se ha rumoreado que Sergio siempre soñó con convertirse en cantante, pero la presión de Luis Miguel, quien quería ser el único artista de la familia, habría sido un factor determinante en su distanciamiento.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

Más noticias