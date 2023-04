El reality Protagonistas de Nuestra Tele aún está presente en la memoria de los colombianos, debido a los distintos sucesos de drama y controversia que se dieron entre los participantes del programa.



Esta serie de televisión transmitida por el canal 'RCN' y con cuatro temporadas desde 2010 hasta el 2017, era conocido por reclutar un grupo de actores amateur en una casa estudio y sortear entre ellos la convivencia o las pruebas del concurso, mientras eran grabados las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

La idea del programa era competir por una plaza para firmar un contrato de actuación con la productora de televisión ya mencionada.



Sin embargo, ha habido algunas temporadas en las que miembros de la serie han tenido más éxito en la pantalla chica que los mismos ganadores, como es el caso de la actual presentadora de ‘Lo sé todo Colombia’, Elianis Garrido, quién hizo parte de la segunda versión en 2012.



En ese entonces, Garrido fue expulsada por una acción disciplinaria, luego de una fuerte discusión contra su compañero Óscar Naranjo. El hecho incrementó el raiting del programa y también posicionó a Garrido entre las personas más comentadas por los televidentes en su momento.

Sin embargo, esta misma suerte no la han corrido otros protagonistas de la serie que sí fueron ganadores del concurso, como María Angélica Salgado, la primera en vencer a sus compañeros en la casa estudio durante la primera temporada en 2010.



Pese a la firma del contrato de actuación, la ex participante no ha tenido la misma suerte de sus compañeros en la televisión, por lo que a veces tiene que acudir a un “Plan B”, con su emprendimiento ambulante de arepas, bollos y fritos.



“Yo no me estoy muriendo de hambre, yo amo hacer esto y desde que tú estés feliz haciéndolo, lo demás no importa”, afirmó la actriz en una pasada entrevista con 'RCN'.

La embajadora del Carnaval de Barranquilla y actriz de la producción de ‘La esclava blanca', vende todos los domingos en el Parque Tomás Suri Salcedo fritos y dulces tradicionales.



Su emprendimiento, ‘Sabor de Palenque’, la ha ayudado a solventar las distintas necesidades económicas que la actuación no le ha permitido cubrir.

Aunque no faltan los curiosos que la recuerdan por ser exprotagonista de novela, o por aparecer en la producción ya mencionada, preguntándole por su negocio, Salgado menciona que le gusta esa labor y que también puede hacer buen dinero, según comentó en una entrevista a 'RCN'.

