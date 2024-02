Así es Score, el 'Tinder' de millonarios que solo acepta a personas adineradas

Al parecer, el amor ya no es lo más importante a la hora de buscar pareja. Así lo dio a entender la nueva aplicación Score, denominada el Tinder de los millonarios, la cual está dirigida exclusivamente a las personas adineradas que cuentan con un excelente puntaje crediticio.

La empresa Neon Money Club desarrolló la 'app' de citas con el propósito de hacer que la buena salud financiera sea parte del estilo de vida cotidiano. A través de un comunicado de prensa, el director ejecutivo Luke Bailey de Score explicó los motivos que lo llevaron a vincular el amor con las calificaciones crediticias.



"Nuestra misión es inyectar conciencia financiera en el tejido de la vida cotidiana. Para lograrlo, tenemos que llevar la conversación a lugares donde normalmente no se habla. Score es nuestro primer gran intento de lograr esto”, aseguró.

El director se inspiró en cambiar la narrativa y apostar a algo diferente: una aplicación de citas que mide la cantidad de dinero de las personas. Las conexiones se basarán en los intereses mutuos y en exigir una puntuación, solamente para registrarse. En caso de no tener una valoración "aceptable", no se podrá acceder a ella.



Si es aceptado, se vincula con las personas potenciales para citas y tendrá acceso a un grupo de sujetos con ideas financieras afines. Sin embargo, si la situación financiera del candidato no es la mejor, puede trabajar en mejorar sus hábitos e inversiones con los consejos que ofrece la empresa.

La aplicación mide el puntaje crediticio y el dinero. Foto: iStock

"Score es solo una de las muchas implementaciones que estamos haciendo para traer bienestar financiero a la mesa porque la mesa en sí es aburrida y anticuada", dijo Jackie Liao, CPO Neon Money Club.



“Empezamos con amor y estamos en buena compañía. Un estudio reciente de la Reserva Federal reconoció que las personas con puntajes crediticios altos están más inclinadas a establecer relaciones comprometidas”, compartieron en el comunicado de prensa.

¿Cuál sería el puntaje ideal?

La aplicación se lanzó en San Valentín, el pasado 14 de febrero, y la idea surgió en una fiesta en Austin, Texas, cuando Bailey escuchó a varias personas preguntar por el puntaje crediticio.

La información básica que se agrega es nombre, correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento, dirección y el seguro social. Portales definieron esta herramienta como "el nuevo episodio de Black Mirror en el mundo de las 'apps de citas".

A diferencia de Tinder, que se usa para buscar el amor, esta decidió subir el nivel y apostar a lo romántico, pero también al bolsillo de las personas. El estándar mínimo que acepta Score para ser elegido es de 657. No obstante, de acuerdo con la empresa, este todavía no es un buen número para hacer realidad sus sueños.

