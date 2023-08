Hace un mes, Colombia y el mundo se estremecieron con la muerte de dos chimpancés que se salieron de su hábitat en el bioparque Ukumarí, en Pereira. Pancho y Chita perecieron tras recibir disparos de expertos tiradores del Ejército Nacional. Con respecto a este caso, Mía Vanegas, la colombiana que es famosa en el mundo por su capacidad para comunicarse con animales, dijo que no juzga ese hecho, pero tampoco lo justifica "porque hay otras maneras".



Vanegas afirmó que, tratando de ser neutral ya que es un tema que le duele mucho, "nosotros, como humanidad, a veces no pensamos lo que hacemos, lo que hicieron (haber matado a los chimpancés) fue lo primero que pensaron y a lo que respondieron inmediatamente".

Mía Vanegas, comunicadora con animales.

EL TIEMPO dialogó con Vanegas acerca de su capacidad para comunicarse con animales, de cómo descubrió ese don (que según ella todas las personas tenemos) y cómo lo potenció.

¿Cómo hace para comunicarse con los animales?



Realmente es una comunicación telepática. La telepatía siempre está presente en nuestra vida. Además, tenemos un sentido empático que recibe información de afuera. En este momento, hay mil ondas a nuestro alrededor con información, solo que nosotros no las vemos. Pero si empezamos a practicar la conciencia, la receptividad, el equilibrio, aquietar nuestra mente, podemos comenzar a percibir esas ondas tipo energía, con información.



Lo que pasa con los animales es esto: ellos también están emitiendo información, pero ellos viven en un estado de coherencia mucho mayor que el animal humano. Nosotros tenemos mucho ruido mental, mucho ruido exterior, mucha contaminación auditiva y visual a nuestro alrededor. Por eso para los animales es difícil comunicar lo quieren a través de su energía. Nosotros no la sabemos recibir. Yo (para comunicarse) debo estar con el animal, bajar al nivel energético de él, estar en un estado de calma que permita que mi cerebro pueda traducir la información del animal para poder ponerla en palabras.

¿Los animales le 'responden'?

Mía Vanegas dice que la comunicación es posible con cualquier animal.

Los animales transmiten ondas, emociones que viajan y si tu estás en la coherencia para recibirlas, esas ondas llegan a ti a través de tus diferentes sentidos, tu cerebro agarra esa información, la codifica y busca en tu 'disco duro' cómo se puede traducir esa información, con qué palabras y poder decirla. Esto no es un don raro, es una capacidad que todos tenemos y podemos desarrollar.

No es un don raro, ¿pero cómo lo ha potenciado? ¿Ha tenido maestros?

Siempre he sido una persona altamente sensible, desde pequeña. Yo veía seres que ya habían trascendido, pero crecí y en mi etapa adolescente me volví más terrenal y me desconecté un poco de esa información. Pero cuando comencé a estudiar Reiki vuelvo a retomar eso. Además, ya había leído libros sobre espiritualidad. Cuando mi perrita Mía muere, en el 2012, entré en una noche oscura del alma, en un bucle sin salida, en una depresión profunda, y comencé a indagar otros temas. Además, adopté el nombre de mi perrita. En mi familia materna la energía y la espiritualidad han sido temas normales, y comencé a tocar esa puerta. A partir de ahí comencé a despertar capacidades que tenía cuando era pequeña, pero que ignoraba por el que dirán.



¿La comunicación se puede hacer con cualquier animal?

Normalmente, lo que yo hago, que es la comunicación con animales, con el perro, el gato, el hurón, el conejo, es con animales que viven con personas, que hacen parte de un clan familiar. Me comunicó con el animal de compañía cuando ya se ha descartado que tenga una enfermedad física o se alivia y vuelve y se enferma y médicamente se ha hecho todo. Cuando yo me conecto energéticamente con ese animal puedo percibir una información más profunda de una situación del clan familiar que el animal quiere representar a través de una enfermedad. Con esa información ya puede trabajar la familia.

¿Qué tienen en especial los caballos para usted?

Facebook Twitter Linkedin

Mía Vanegas experta en coaching con animales.

Siempre he estado rodeada de caballos, pero en la adolescencia, y sobre todo en el mundo equino en el que me moví, te enseñan a que tu mandas, dominas el caballo. Pero antes de subirme a un caballo, yo le explicaba a este lo que iba a hacer, así pensara que no me entendía. Hoy ya sé que sí me entienden.



Hoy tengo el placer de trabajar con criaderos, donde antes era difícil porque me preguntaba si creían en lo que hago. Ahora me contactan para preguntarle a un caballo qué quiere, porque está en una competencia, por qué está fallando, si le falta algo; si les cambian de montador, quieren les cuente.



Hace poco, en una competencia a la que llevaron un caballo con el que me comuniqué, él salió sin miedo, que eso era lo que le pasaba; de un momento a otro le comenzó a dar miedo salir y gracias a la comunicación pudimos entender que era lo que le pasaba.

¿Qué opina del caso de los chimpancés de Pereira?​

Nosotros, como humanidad, a veces no pensamos en lo que hacemos. Soy una persona que trata de no juzgar, puede ser que lo que hayan hecho (matar a los chimpancés) fue lo primero que pensaron y a lo que respondieron inmediatamente. No voy a cuestionar el acto como tal, no lo comparto, no lo justifico; creo que hay otras maneras y más que yo soy comunicadora animal.



Hay otra forma de comunicarnos con ellos, sé que podía haber otra forma. Yo siento que esta es una manera de mostrarnos a nosotros como seres humanos, que si aprendemos a ver a los animales de otra forma, a comunicarnos realmente con ellos y con todo lo que tenga vida, la conexión con todo lo que nos rodea puede cambiar muchísimo, puede mejorar demasiado. Lamentablemente, los seres humanos, hemos elegido aprender en situaciones de dolor y eso es muy triste.

