La más reciente sensación de TikTok no hace los bailes de moda, pues su edad no se lo permite.



El centenario Luang Pho Yai, un monje budista tailandés, ha sido visto por más de 90 millones de usuarios de TikTok, luego de que su nieta publicara videos de su abuelo tras una hospitalización.



Ella aparece como @auyary13 en esta red social de origen chino, y en las últimas dos semanas ha conseguido más de 650.000 seguidores nuevos. Todos interesados en ver el aspecto de Luang Pho Yai.

Inicialmente se volvió viral porque decían que tenía más de 160 años. Sin embargo, su nieta rápidamente desmintió esto y aclaró que aunque no es tan viejo, sí tiene 109 años de edad.



Su nieta le llama, también, Luang Ta, aunque no se ha confirmado si se trata de otro nombre o un apodo con el que se refiere con ternura a su pariente. Ha buscado compartir el proceso en el que su abuelo se ha recuperado después de su visita en el hospital.



A pesar de que su propósito no era volverse viral, ha continuado publicando videos mostrando las capacidades del centenario y el estado de su cuerpo. Como tiende a ocurrir en las redes sociales, los comentarios rápidamente dejaron la curiosidad a un lado y se han volcado hacia el humor, no siempre de buen gusto.



En uno de los videos, con más de 4 millones de me gusta y que ha sido visto por 36,5 millones de personas, en los comentarios hay una cadena de chistes sobre los eventos históricos que Luang ta ha podido presenciar.



“El tipo ha estado en todas las guerras de la humanidad”.



“Mi hermano estaba ahí cuando pasamos de los años Antes de Cristo a los años Después de Cristo”.



“Los recuerdo de él están en blanco y negro”.



Estos son algunos de los comentarios que pueden verse en la publicación original. Pero no todos los comentarios se burlan del hombre. Otros reconocen cuánta experiencia tiene debido a los años que ha vivido.“Puede que él sea uno de los hombres más sabios del mundo y todos ustedes solo se burlan”.

