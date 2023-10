Así es la vida de Brayan Galindo, el Escachaito, en Estados Unidos: ¿qué hace?

Los Galindo son una familia de campesinos que crea contenido para las redes sociales y son conocidos como 'Los Escachaítos'. Ellos se volvieron virales por enseñar diferentes remedios naturales y de esa forma han logrado acumular más de 7 millones de seguidores en TikTok.

@los_escachaitos Somos 9 hermanos , pero ustedes sólo conocen a 4 qué pasó con los demás ? 😳 ♬ sonido original - Los escachaitos

En las grabaciones solían aparecer tres hermanos, Brayan, Yonier y Julián, que son los hijos de María Belén. Sin embargo, a principios de este año, anunciaron que Brayan, el hermano mayor, se iba a mudar a Estados Unidos.



“Les quiero contar que hace dos años tomé la decisión de pedir la visa para irme a vivir a los Estados Unidos. Entonces, pues nunca les había hablado de esto, porque no sabía si me la iban a dar o no; pero hace un mes me dieron la visa”, comento en un video de Facebook.



En otras ocasiones, 'Los Escachaitos' han revelado que Brayan se fue a Estados Unidos para estudiar Marketing Digital y aprender inglés.

Desde que se mudó, Brayan no ha dejado de hacer videos y en muchos de ellos ha mostrado lo que suele hacer día a día.



En sus grabaciones se puede ver que la mayoría del tiempo limpia la casa en la que vive. "Yo limpio la casa cinco veces a la semana, la casa no es tan grande, solo tiene dos cuartos, un baño, una cocina y la sala. Como a mí me gusta mucho la limpieza, me toma muy poco tiempo limpiarla", aseguró.



En otra ocasión, comentó que su hogar también tiene un patio trasero y que suele arreglarlo, esto ha llamado la atención de los vecinos, quienes le han dado trabajo para que también arregle sus jardines y corte el pasto.

Asimismo, se ha contado que no tiene un trabajo fijo y que trabaja en lo que le salga, por esa razón se le ha podido ver limpiando piscinas, haciendo diferentes proyectos de carpintería, arreglando jardines, entre otros.



Él ha comentado que para mantenerse en ese país necesita tener 1.300 dólares, los cuales le sirven para pagar el arriendo con los servicios, su comida y los buses para ir a la escuela.



Por último, mencionó que todavía no sabe cuando volverá a Colombia y que está buscando un trabajo voluntario en el que le hablen inglés para aprender más rápido el idioma.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

