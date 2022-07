Rubí Ibarra volvió a aparecer en los medios con su participación en la temporada 13 del reality show ‘La Academia’ (competencia de canto que forma a jóvenes en diferentes conciertos que se realizan cada semana). La joven es recordada por haber llamado la atención de sus vecinos en la comunidad de La Joya, donde se volvió viral como la quinceañera más famosa de México.

Rubí Ibarra García nació en el municipio de Villa de Guadalupe, en México, el 26 de diciembre de 2001. Sus padres, Crescencio Ibarra y Anaelda García, aún viven en la localidad de San Luis Potosí, donde se encuentra la casa familiar. La joven decidió dejar ese lugar para estudiar Comunicación y ahora, con 21 años, reside en la Ciudad de México con el fin de seguir su sueño como cantante.

Hogar de la familia Ibarra

En diferentes entrevistas y publicaciones de sus redes sociales, la mexicana ha mostrado la casa en la que residía con sus padres. La sala de estar y el comedor son zonas que ella resalta mucho del hogar de sus padres, aunque su habitación es el lugar que más sobresale.



Por medio del video ‘10 cosas sobre mí’ que se encuentra en su canal de YouTube ‘Rubi Ibarra’, muestra su antigua recámara que dice estar tal cual como la dejó aquella vez que se fue de allí.

Su vida en los reflectores

Luego de que ella y su familia se volvieran reconocidos por su fiesta de 15 años, recibió la invitación de la disquera ‘Video Visa Récords’, ubicada en Dallas, Texas, que le permitió incursionar en la industria de la música, con la cual grabó su álbum de género pop-ranchero.

Tiempo después, abandonó temporalmente el espectáculo para estudiar la carrera de Comunicación con especialidad en televisión.



Al día de hoy, con 20 años de edad, regresa a los espectáculos como cantante al ser seleccionada como una de las 16 participantes de ‘La Academia’; aún continúa en la competencia como una de las 9 mejores participantes que se encuentra en la casa del reality.

La fiesta de 15 años más grande de México

Antes de que Rubí se convirtiera en una figura pública, era una adolescente de 14 años que vivía su vida con normalidad hasta que decidió hacer su siguiente cumpleaños por todo lo grande.



En 2016, ella y sus padres realizaron un video como una invitación abierta a los ciudadanos de la comunidad para que asistieran a los 15 años de la chica.



La idea de la familia era transmitir la grabación en un canal de televisión local para festejar el cumpleaños de Rubí, no obstante, algunos medios de comunicación nacionales retomaron la invitación. Además, el video fue subido a YouTube y Facebook, donde tomó más relevancia y la mayoría de los mexicanos conocieron la existencia de esta celebración.

Así fue como Rubí Ibarra se volvió viral en todas las redes sociales, convirtiéndose en la quinceañera más famosa de México y algunos países latinoamericanos. La festividad se llevó a cabo el 26 de diciembre, aun cuando la población invitada no pasaba de 200 personas, hubo más de 30.000 asistentes.



La celebración estuvo acompañada de una gran tarima para la misa y demás actividades. Así mismo, muchas marcas se contactaron con la familia Ibarra y fueron patrocinadores de la fiesta. La quinceañera recibió muchos obsequios e incluso aerolíneas promocionaron descuentos en sus viajes para que las personas asistieran al evento.

Es una de las fiestas de 15 años más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, para los padres, Crescencio Ibarra y Anaelda García, fue una pesadilla. “Todo se nos salió de control, y por lo mismo renté más mobiliario, comida. Todo el presupuesto que se tenía, se salió. Para mí fue un trauma que yo no hallaba ni qué hacer”, dijo el padre en una entrevista al programa ‘Hoy día’ del canal Televisa.



Rubí explicó por el medio anteriormente mencionado que no se sintió bien desde que se viralizó su celebración: “Hubo mucha gente que sí me hizo llorar. Al principio que empezaron esos memes me sentí mal, no le hablaba ni siquiera a mis papás”.

Después de la gran eventualidad que hizo conocer a la artista, ha trabajado en su profesión como cantante en el reality show ‘La Academia’ donde comparte su talento y crecimiento en la música todos los sábados y domingos a las ocho de la noche por el canal ‘Azteca uno’, con el objetivo de que las críticas de Lola Cortés y Ana Bárbara la ayuden a conseguir ser la ganadora del programa.

