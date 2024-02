Así es la nueva moda sostenible y comestible con gelatina y remolacha

La casa de modas 'Evade House' sorprendió en el Fashion Week Madrid el pasado 18 de febrero, con unas prendas futuristas que van más allá del vestir. Una idea revolucionaria en la que comerse la ropa que se usa, parece una idea cada vez más real.



Con ingredientes como la remolacha, el caramelo, las hojas de té y la gelatina, la diseñadora y dueña de la marca Evangelina Julia creó varias prendas de su desfile con extractos de estos alimentos totalmente comestibles.

La española, que estuvo primero en el mundo de las pasarelas y luego terminó su carrera de diseño en Londres, le apuesta a un concepto de sostenibilidad compuesto por texturas renacidas de materiales textiles sobrantes junto a componentes orgánicos en su ropa.



"Mi taller parece un laboratorio. Son prendas que se pueden comer, que tienen un impacto en nuestro armario y en el medio ambiente", señaló la creadora, que con 30 años ya ha conquistado el mundo de la moda en España.

No es la primera vez que la madrileña utiliza texturas vegetales en sus prendas, pues en 2022 también presentó prendas a base extractos de algas marinas y levadura. Proceso al que, al parecer, ya está acostumbrada, ya que implica un arduo trabajo a mano, donde se tratan las fibras de manera detallada, con el cuidado y el tiempo necesario para obtenerla.



"Cada proceso requiere un tiempo determinado para que quede perfecto. Además, tenemos que entender. Desde 'Evade House' nos preocupa el impacto que tiene la industria de la moda en el medio ambiente, por eso, necesitamos reformar los modelos de producción y el hábito del consumidor", afirmó Evangelina Julia en entrevista con 'Mujer.es' en 2022.



Para conseguir los tejidos vegetales, la diseñadora y su equipo de trabajo han tenido que investigar y experimentar el método para conseguir el mismo. Labor e iniciativa por la que fue premiada hace dos años con el galardón 'Allianz EGO Confidence in Fashion', que en esta ocasión se lo llevó 'MAL Studio Custom Project', la marca con sede en Bilbao de la diseñadora de origen peruano Michelle Lima.



Este 2023, Julia incursionó con otros elementos que también puede dar una contextura más firme a la tela, además de darle una variabilidad a su sabor y que si en un tiempo ya no se quiere usar, se puede desechar de varias maneras: "Si no se come, se puede devolver al entorno, como a un jardín donde cualquier animal podría ingerirlo sin peligro. El objetivo es renovar el armario de una manera responsable con el entorno ambiental. La sostenibilidad no es solo un jersey que dure veinte años", dijo para EFE.

