La singular ‘habitación’ de un habitante de calle que causa sensación

En redes sociales se ha vuelto viral una imagen compartida desde una ‘fanpage’ llamada ‘Así se Vive en Aguascalientes’.



En la publicación se ve la que, al parecer, sería la vivienda de un habitante de calle.



En la fotografía, tomada debajo de un puente en la capital del estado mexicano de Aguascalientes, se ve lo hecho por una persona que adaptó ese lugar como su vivienda. Lo que sorprende a los internautas es que, pese a no considerarse una casa de manera formal, el habitante la mantiene en óptimas condiciones.



Diferentes usuarios han compartido la publicación mencionando que, desde su punto de vista, una crítica situación económica no implica el descuido de aspectos como la limpieza.



“Las abuelitas siempre decían “una cosa es ser pobre y otra muy distinta es ser cochino". Así es la manera en la que vive un indigente en Aguascalientes, tal vez la vida y las circunstancias lo colocaron en esa posición, pero él no deja de darle color a su vida a pesar de todo…”, es uno de los mensajes publicados en torno a la llamativa situación.



En la imagen se aprecia que el habitante de calle, probablemente, acomodó su habitación con elementos dejados en los depósitos de basura. El cuarto improvisado, aunque está a la intemperie y bajo un puente, está ordenado y limpio.



Aún se desconoce la identidad del propietario. Muchos internautas han pedido la ubicación exacta del lugar para poder ayudar al sujeto, quién ha sido aplaudido por lo que muchos señalando su ‘recursividad en momentos críticos’.



De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, en ese país hay más de cinco mil personas sin una vivienda. Se indica, además, que la Ciudad de México, Baja California y Jalisco son las zonas con mayor nivel de población sin techo.



