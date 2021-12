Imagine que usted va caminando por la calle y de repente se le acerca una persona a saludarlo efusivamente.



Él o ella lo abraza, le da un beso en la mejilla y hasta le pregunta cómo le ha ido en el trabajo. Sin embargo, usted, que no quiere dar una mala impresión, le sigue el juego mientras su subconsciente constantemente se pregunta: ¿dónde ha visto a esta persona antes?

Quizá esta sea una situación que le haya pasado. Y puede que le suceda una o dos veces, pero para Brad Pitt, uno de los mejores actores de Hollywood, es una enfermedad que lo ha afligido durante gran parte de su vida.

Facebook Twitter Linkedin

El actor reconoce haber tenido algunos problemas debido a su problema reconociendo rostros. Foto: AFP

El artista contó en conversación con la revista ‘Esquire’ que sufre de prosopagnosia, un extraño trastorno cerebral que le impide reconocer con facilidad los rostros y los nombres de personas después de conocerlas.



El protagonista de ‘Troya’ relató que su padecimiento le ha traído grandes problemas y situaciones bochornosas.



(Siga leyendo: Navidad Negra en Colombia: ¿qué es y qué pasó en Pasto, Nariño?).



“Hay personas que me odian porque creen que les estoy faltando al respeto”, exclamó a la revista mencionada.



Según un estudio de la Universidad de Darmouth, en Estados Unidos, este padecimiento solo lo sufre el 2,5 por ciento de la población mundial, lo que lo hace un trastorno sumamente inusual.

¿La prosopagnosia tiene cura?

Según los científicos del Instituto Neurológico español ‘Neuro RHB’, este tipo de padecimiento “es un tipo específico de agnosia visual que se caracteriza por la incapacidad para reconocer rostros que nos son familiares e, incluso, en los casos más graves, el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía".



Según el Instituto, "los afectados pueden identificar un rostro como tal y saben que existe una diferencia entre dos caras, pero no pueden distinguir de quién se trata".



Los expertos indican que no hay ningún tipo de tratamiento médico para esta enfermedad. Lo único que plantean los especialistas es un entrenamiento mental en el que el sujeto pueda reconocer los aspectos más particulares de las personas más cercanas o de los individuos que lo acompañan en los ambientes cotidianos.



(También: Cuatro historias de niños a los que les cumplieron sus deseos en Navidad).



Este trastorno puede ser transmitido de manera hereditaria y puede que sus efectos se manifiesten durante la edad adulta o bien durante la primera infancia.



Así mismo, la prosopagnosia se divide en dos tipos: la aperceptiva, en la cual el paciente no puede diferenciar un rostro de otro; y la asociativa, que sí permite distinguir algunas caras, pero no permite asociarlas con personas que conozca, tal como le sucede a Brad Pitt.

Más noticias

Papá Noel, niño Dios o los Reyes Magos: ¿quién da los regalos en el mundo?

Cómo las vacunas ARNm del covid pueden convertirnos en 'superhumanos'

En vivo: siga el vuelo de Papá Noel entregando regalos por todo el mundo

Greeicy Rendón y Mike Bahía: ¿qué nombre le pondrían a su primer hijo?

Feliz Navidad: mensajes y frases para que envíe este 24 de diciembre

Tendencias EL TIEMPO