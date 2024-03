Así es el mega yate de 300 millones de dólares que se compró Mark Zuckerberg: detalles

El éxito del Mark Zuckerberg se debe a su visión empresarial y ser un magnate en el mundo tecnológico. Es un programador y uno de los creadores de una de las redes sociales más importantes de todos los tiempos: Facebook, mientras aún era estudiante universitario. La aplicación atrajo a millones de usuarios alrededor del mundo por su facilidad para conectar con conocidos, enviar fotos y publicar estados. Es un programador y uno de los creadores de una de las redes sociales más importantes de todos los tiempos: Facebook, mientras aún era estudiante universitario. La aplicación atrajo a millones de usuarios alrededor del mundo por su facilidad para conectar con conocidos, enviar fotos y publicar estados.

El empresario es una de las figuras que lidera el campo de la innovación del mundo digital. Además, Meta, un conglomerado que reúne a 'apps' como Messenger, Instagram y WhatsApp, es parte de su patrimonio. Según la revista 'Forbes', en 2023, la fortuna del programador creció en unos US $10.000 millones de dólares.

El multimillonario se convirtió en el doble de rico en seis meses. Las acciones de Meta ganaron un 14 por ciento a mediados de abril del año pasado. Su patrimonio neto está definido aproximadamente en 177,1 miles de millones de dólares.

Gracias a las grandes sumas de dinero que suele ganar el CEO de Facebook, se puede dar algunos gustos lujosos. Estas compras pueden incluir artículos costosos como colecciones de lujo, mansiones, viajes y, en esta oportunidad, adquirir un yate.

Zuckerberg, de 39 años, se regaló un vehículo marítimo de 300 millones de dólares llamado 'Launchpad', según 'The Sun' y 'The New York Post'.

Se cree que este pude andar a una velocidad de 24 nudos y su tonelaje bruto es de alrededor de 5.000. La embarcación, de 387 pies de largo, cuenta con un casco de acero y una superestructura de aluminio, según 'Page Six'.

El medio de comunicación 'FOX Business' contacto con un portavoz personal del empresario para hablar sobre el barco. Este reveló que la nave llegó a Estados Unidos hace unos días y completó su primera navegación oficial.

Desde el año pasado, se habla que el empresario trabajaría en la construcción de un búnker secreto en Hawái. Según medios internacionales, el complejo tendría múltiples cuartos, baños y un espacio extenso como el de una cancha de balompié.

El secreto proyecto inmobiliario se extiende a lo largo de más de 566 hectáreas. Este incluirá una docena de edificios, que tendrán 30 habitaciones y 30 baños. El precio se estima en un valor de los US$270’000.000.

