En medio de la polémica que ha rodeado a la reconocida influencer y empresaria colombiana Yina Calderón, el caso relacionado con una denuncia pública de arriendo en uno de sus locales comerciales sigue avanzando, generando interés y controversia entre sus seguidores y el público en general.

Reconocida por su estilo de vida llamativo y su participación en diversas empresas, Yina Calderón ha estado vinculada a una serie de situaciones controversiales durante su trayectoria como influenciadora.



A pesar de que algunos de sus proyectos han resultado exitosos, no ha logrado eludir la controversia en ciertas ocasiones.

Siendo así, hace algunos días, la empresaria se convirtió en el centro de la atención debido a la divulgación de una denuncia pública en su contra, lo cual generó una amplia gama de opiniones y comentarios.

¿Cómo va la denuncia pública en contra de Yina Calderón?

En este caso, un individuo de nombre Juan Roldán ha optado por alzar su voz en las redes sociales y hacer pública una denuncia en la que alega que la influenciadora le adeuda la cantidad de $17 millones de pesos, correspondientes al arrendamiento de un establecimiento comercial.

"Y así Yina Calderón me dejó con esta deuda. Tocó pagar 17 millones de pesos porque ella no lo quiso pagar y eso que dice que es tan exitosa. Y la deuda sigue subiendo y la muy descarada no es capaz de pagar sus deudas", señaló Juan Roldán.

A pesar de que se creía que la controversia podría disminuir después de la denuncia pública inicial, recientemente se han revelado más publicaciones de Juan en las que alega que Yina, aparentemente, habría tomado medidas contra él como por ejemplo, hacer que cerraran su cuenta de TikTok.

En esta ocasión, Roldán utilizó su cuenta de Instagram para abordar el asunto y también mencionó que la figura pública estaría realizando amenazas hacia él. Para respaldar esta afirmación, el artista presentó pruebas en su video, incluyendo grabaciones de audio en las que se escucharía la voz de Yina hablando sobre toda la controversia.

Juan Roldán explicó cómo se originó toda esta situación y según su relato, todo comenzó cuando él optó por ayudar a la DJ para que su familia le alquilara un local, dado que ellos tienen experiencia en el sector inmobiliario.

Aunque al principio las cosas iban bien, aparentemente hubo un momento en el que la influencer comenzó a enfrentar dificultades en términos de ventas, lo que resultó en retrasos económicos.

"Luego empezó a quedar mal (…) Ella quería dar por finalizado en marzo el contrato de arrendamiento, pero qué pasa, ya se había renovado el contrato y al renovarse hay penalidades que se tienen que cumplir", contó el joven.

Por último, Juan dio a conocer que se intentó encontrar una solución para ayudar a la empresaria a desocupar el local sin enfrentar consecuencias financieras negativas. La propuesta consistía en que ella encontrara otro arrendatario para el espacio.



No obstante, esta solución no se materializó porque al parecer ella no habría realizado los esfuerzos necesarios para encontrar un nuevo inquilino y posteriormente habría afirmado que continuaría arrendando el lugar.

Además, en otro video que compartió, amplió más sobre la situación al explicar que su cuenta de TikTok habría sido comprometida por un ataque de piratería, y según su punto de vista, no tenía dudas de que Calderón estaría involucrada en ello.

"Mandó a cerrar mi cuenta porque no tiene con qué más defenderse (…) Los videos pasaban de 3 millones de vistas y la gente se estaba dando cuenta de la clase de persona que es", indicó.

Finalmente, Juan Roldán publicó otro clip en el que expresó su sorpresa por el hecho de que en una transmisión en vivo reciente, Yina Calderón desmintiera ciertos aspectos de sus acusaciones. A pesar de esto, él señaló que en Colombia la verdadera naturaleza de ella estaría siendo cada vez más evidente para la gente.

“No sé cómo eres capaz de querer desmentir cosas que están en audios y videos. Si con esto siguen creyendo en personas como ella están mal definitivamente. No entiendo cómo muchas personas me critican por querer que pague lo que debe, ojalá no se lo hagan a ninguno de ustedes y tengan buenos amigos, no como estos”, escribió en la descripción de la publicación.

"Vean lo falsa que es, como se retracta de algo que realmente está en videos y en audios. Es ilógico que haga ese tipo de cosas y fuera de eso, viene a decir que la inmobiliaria se está ganando un 50 % (…) Hay gente atacándome diciéndome que todo es falso, pero yo no necesito desgastarme”, expresó Juan Roldán.

Hasta el momento solo se ha confirmado una denuncia pública por parte del joven Juan Roldán, por lo que no se tiene conocimiento si ya existe algún proceso judicial en contra de la influencer Yina Calderón.

