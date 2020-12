Carro de 140.000 dólares, ‘nuevo hogar’ de Ashton Kutcher y Mila Kunis

La pandemia del coronavirus despertó en cientos de personas nuevas pasiones y curiosidades. Tal es el caso de Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Ambos son actores: él, reconocido por ‘No strings attached’ y ‘The butterfly effect’. Ella, por cintas como ‘Friends with benefits’ y ‘Black swan’.



(También le puede interesar: Vea cómo es la lujosa mansión que venden Ashton Kutcher y Mila Kunis).



La exitosa pareja hollywoodense decidió comprar una lujosa camioneta Mercedes Benz para vacacionar de manera segura en tiempos complicados. Ahora será su ‘nuevo hogar’ hasta nuevo aviso.

📸 New - Mila Kunis and Ashton Kutcher spotted out buying a camper van today (2) pic.twitter.com/2Wib2kL6YE — mplusk (@dimitrikutcher) December 17, 2020

(¿Nos visita desde la app? Puede ver las imágenes aquí).

Según publicó el medio internacional ‘Daily Mail’, el matrimonio optó por un modelo de lujo valorado en 140.000 dólares y totalmente equipado para cuatro personas.



Al parecer, tendrán unas vacaciones por carretera sin un destino fijo junto a sus hijos Wyatt y Dimitri, de seis y cuatro años.

Aunque Ashton posee una cuenta de Instagram, pocas veces les comenta a sus fanáticos sobre su ubicación o vida personal. Por el contrario, Mila ni siquiera posee redes sociales oficiales.



De hecho, las últimas publicaciones de Kutcher estuvieron relacionadas con la venta de vinos para recaudar dinero para organizaciones que colaboran con la lucha del coronavirus.

(¿Nos visita desde la app? Puede ver el video aquí).

De igual modo, paparazis internacionales capturaron el instante previo a que la familia iniciara el viaje. Saldrán desde Los Ángeles y, según las fotos, podrá disfrutar de sus vacaciones de manera espaciosa y muy relajada como otras decenas de familias que han optado por el mismo modo de viajar.



Esta pareja, que es una de las favoritas de los amantes de la farándula norteamericana, se conoció en ‘That ‘70s show’. De acuerdo con ‘Vogue’, de México, en esta serie él le dio su primer beso por cuestiones de la trama.

‘That ‘70s show’ estuvo al aire desde 1998 hasta 2006. Foto: FOX Nick At Nite

Lo que no sabían era que el amor surgiría años después, cuando se reencontraron en 2012.



En una entrevista con James Corden, en el programa de televisión ‘The late late show’, Kunis relató que parecía una ‘fanática’ más cuando se reencontró, en un evento, con Kutcher: “Para mí era como: 'No, ¡por favor!'. Fue la cosa más extraña, no me lo podía creer”.

“Se saludaron, él la invitó a su casa para una fiesta y, según se enteró años después, él planeaba presentarle a un amigo que también estaba soltero, lo cual, por supuesto, no ocurrió”, reportó ‘Vogue’.



En 2015 fue el matrimonio, después de que ella tuvo una relación con Macaulay Culkin, protagonista de ‘Mi pobre angelito’, y él estuvo casado con Demi Moore, quien protagonizó ‘Ghost’.



Tendencias EL TIEMPO y La Nación (GDA - Argentina).