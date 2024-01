Aseguran que la modelo Aleska Génesis habría hecho amarre a Maluma y Yatra

La reconocida modelo y personalidad de las redes sociales, Aleska Génesis, se encuentra nuevamente en el ojo público, esta vez por supuestos actos relacionados con el mundo esotérico y el amor.



(Leer más: Modelo de OnlyFans quedó embarazada después de grabar video sexual).



Aunque su reciente detención por su presunta participación en un robo en pandilla en la Ciudad de México ha sido el foco de atención, no podemos olvidar el episodio que la vincula a rituales de "amarre" hacia reconocidos cantantes como Nicky Jam, Maluma y Sebastián Yatra.

La noticia sobre la detención de Aleska Génesis causó sorpresa y conmoción, ya que esta influencer venezolana es ampliamente conocida en las redes sociales por su presencia en el mundo de la moda y el entretenimiento.



Sin embargo, su nombre ya había resonado en el pasado debido a la filtración de un video en el que se la veía involucrada en un ritual esotérico, en el que buscaba que su exnovio, el famoso cantante Nicky Jam, regresará a su vida sentimental.



(Seguir leyendo: El hombre ‘más bello de Italia’ abandona el modelaje para convertirse en sacerdote).



A raíz de su arresto, las autoridades de la Ciudad de México revelaron que Aleska Génesis enfrenta cargos por robo en pandilla, relacionados con el presunto robo de tres costosos relojes valuados en aproximadamente 10 millones de dólares.

Facebook Twitter Linkedin

Nicky Jam y Aleska Genesis. Foto: Redes sociales

Además, existía una alerta migratoria en su contra, ya que se sospechaba que intentaba llevar consigo los objetos robados a Estados Unidos con la intención de comercializarlos.



Sin embargo, no podemos pasar por alto el polémico episodio de aquel video de "amarre" que se hizo viral a principios de 2022. En ese video, Aleska expresaba su deseo de que Nicky Jam reanudara su relación con ella, solicitando que él la deseara profundamente y que no pudiera apartar sus pensamientos de ella.



(Le puede interesar: (Fotos) Pamela Anderson se mostró sin maquillaje a sus 56 años y encendió las redes).



"Que Nick Rivera Caminero me busque desesperadamente, que no tenga ojos para más nadie, sino sólo y únicamente para mí, que Nick Rivera Caminero me desee sexualmente, que quiera volver conmigo, que quiera volver a mis brazos, que no deje de pensar en mí ni un sólo momento, que me extrañe, que se desespere por llamarme, por estar conmigo nuevamente", dijo la modelo en el video.

Facebook Twitter Linkedin

Nicky Jam no ha expresado ningún tipo de "reacción' ante la supuesta brujería. Foto: Intagram: @aleskagenesis - @nickyjam

Este episodio generó un revuelo en las redes sociales, y aunque Aleska Génesis reconoció su equivocación, nunca desmintió la autenticidad del video.



Además de su intento de "amarre" hacia Nicky Jam, se mencionó en su momento que Aleska había buscado realizar trabajos esotéricos relacionados con otros dos famosos cantantes, Maluma y Sebastián Yatra.



(Puede ver: Sexo, poder y decadencia: la polémica historia de la revista 'Penthouse' en nueva serie).



Poco después, se reveló que Miguel Mawad, quien había mantenido una relación amorosa con Aleska durante cuatro años, había obtenido el vídeo y lo había difundido.

Esto se debió a que, a pesar de que su relación había terminado antes de que Aleska comenzara una historia con Nicky Jam, Miguel no había logrado superar la ruptura y buscaba afectar la vida y la carrera de la modelo.



En ese momento, Miguel Mawad señaló que Aleska también había buscado realizar trabajos esotéricos relacionados con Maluma y Sebastián Yatra.



(Continuar leyendo: Leonardo DiCaprio prohibió la entrada a su fiesta de cumpleaños a su ex Victoria Lamas).



Aleska Génesis también emitió una declaración en la que reflexionó sobre sus errores y el camino hacia la redención. Afirmó que “todos cometemos errores en la vida y que estos son oportunidades para aprender y crecer”. Asimismo, enfatizó la importancia de la fe en Dios como guía en momentos difíciles.

Más noticias

- Elizabeth Loaiza contó que un empresario le ofreció 2.000 millones por tener relaciones

- Video: mujeres reciben a repartidor en ropa interior y en redes las denuncian por acoso

- Renault presentó el nuevo modelo Twingo: vuelve en 2025 y esto debe saber

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información publicada por El Universal (México), y contó con la revisión de la periodista y un editor.