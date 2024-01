Aseguran que el cerebro sigue con vida cuando el cuerpo muere: 'Sabe que falleció'

Una tiktoker del Reino Unido, conocida como Jade, ha generado revuelo en las redes sociales con sus publicaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte y las investigaciones científicas relacionadas.



Jade, quien experimentó la muerte clínica por tres minutos debido a un paro cardíaco, comparte en su cuenta @jade.loves.crime, seguida por más de 1.6 millones de personas, diversas historias e investigaciones sobre lo que sucede tras la muerte.

En su video más reciente, Jade aborda un estudio del 2018 realizado por científicos de la Universidad de Nueva York, publicado en el Official Journal of the European Resuscitation Council.



Este estudio revela que las células cerebrales pueden seguir funcionando por al menos 10 minutos después de que el corazón se detiene. El doctor Sam Parnia, autor del informe, indica que los pacientes que reviven tras un paro cardíaco a menudo recuerdan conversaciones y detalles de su entorno, evidenciando una conciencia remanente.



Imagen de referencia de hospital. Foto: iStock

Un estudio similar de la Universidad de Western Ontario en 2017 concluyó que el cerebro puede mantenerse activo hasta siete minutos después de la muerte, gracias a la energía residual. Este hallazgo sugiere que las personas son conscientes de su muerte por un breve período.



Jade, quien ha narrado su experiencia personal y la información científica en su podcast, comparte su propia interpretación de estos estudios. Describe el proceso de morir como el de un trabajador que cierra y apaga las luces, un momento en el que el cerebro aún está activo, aunque el cuerpo ya no funcione.



Sus publicaciones no solo han intrigado, sino también generado inquietud entre su audiencia, al sugerir que la conciencia podría persistir brevemente tras la muerte clínica.

