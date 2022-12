La fobia a los ascensores es una actitud muy común entre los seres humanos. Algunos prefieren usar las escaleras por temor a que el aparato se precipite al vacío o a quedar encerrados en mitad de dos pisos sin poder salir. Estas situaciones pueden llegar a causar taquicardias, falta de aire, ansiedad, entre otros síntomas.



(Siga leyendo: ¿Cuánto cuesta el perfume con el olor del tenista Rafael Nadal?).

Si bien las regulaciones para instalar un elevador son cada vez más estrictas y seguras, los temores generalizados no desaparecen. Es más, en redes sociales está circulando un video de un ascensor con un inusual mecanismo de funcionamiento que puede dejar con los pelos de punta a cualquier usuario.



Pues el aparato no tiene puertas y el único mecanismo de seguridad que existe al interior de la cabina son dos manillares pegados a los dos extremos de la pared para que quien lo use pueda mantener el equilibrio.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: iStock

¿Cómo funciona?

Tal y como se puede observar en el video de la plataforma TikTok, que ya cuenta con más de 5,7 millones de reproducciones, el ascensor funciona con una serie de compartimientos abiertos que se mueven constantemente, de modo que nunca paran y las personas tienen que subirse rápidamente para evitar accidentes.



Algunos lo han bautizado como el ‘elevador de la muerte’, pero no es más que un apodo, pues hasta donde se sabe no se han presentado inconvenientes. Según algunos portales europeos, estos se pueden encontrar en países como Alemania y República Checa, donde se rehúsan a cambiar sus modelos de transporte a las alturas.



Las reacciones de algunos internautas no se ha hecho esperar y dejaron sus comentarios en la publicación haciendo alusión a su temor de subir en esta clase de aparatos.



“Qué estrés de ascensor”, “La señora de servicios generales: yo ya peleé en el monte con el diablo, esto no es nada”, “Si logro subirme... no me bajo nunca más”, “Por favor, si ya tengo problemas con las puertas giratorias, con esto...”, “Imagínate ir ebrio”, “Prefiero subir escaleras", “Índice de muerte alto[surprised]”, “Tardas un poco más y te caes”, “Que pasa si alguien se traba el pie”, “Si una persona tarda en salir no saldrá a su destino sino a la muerte” , fueron algunos comentarios de usuarios de internet.



(También: Entre lágrimas, Iván Lalinde reaparece y lee emotiva carta a su mamá fallecida).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO