En estos últimos días, la actriz británica Maisie Williams, recordada por darle vida a Arya Stark en la exitosa serie de 'Game Of Thrones' de HBO, fue vista en las calles de Bogotá, incluso salió de fiesta con unos amigos.

Vale la pena recordar, que Williams también ha hecho parte de diferentes proyectos como 'Doctor Who', 'Two Weeks to Live'; además, ha hecho películas como 'El libro del Amor' y 'Los Nuevos Mutantes'.



En redes sociales, varios seguidores publicaron diferentes imágenes en las que se veía a la actriz pasando un buen momento en la capital, incluso, algunos internautas comentaron que estaba de fiesta en bares reconocidos como Theatron y Videoclub.



Vale la pena recordar que esta no es la primera vez que Williams visita Bogotá, pues en el 2018 en sus redes sociales mostró que estaba conociendo la ciudad, antes de irse al Comic Con Experience (CCPX2018) en Sao Paulo, Brasil.

La joven estuvo visitando Theatron y Videoclub. Foto: Twitter @FMediorreal/ @sydbareto

En ese momento, la actriz conoció algunos lugares emblemáticos de la ciudad como Monserrate, La Candelaria y el centro de la Capital. En su cuenta oficial de Instagram compartió una imagen de un taxi y casa amarilla con estructuras antiguas y coloniales.



Asimismo, en una segunda fotografía se puede ver el Museo de Oro y con artesanías de la zona.



Por el momento, no se conocen los motivos de la visita de la actriz a la capital, sin embargo, algunos de sus seguidores han pensado que podría estar haciendo un proyecto o, por el contrario, vino a disfrutar por unos días.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

