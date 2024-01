Arturo Vidal y fichajes absurdos que nunca se dieron en el fútbol colombiano

En los últimos días, los hinchas del América de Cali estaban cruzando los dedos para que el futbolista chileno Arturo Vidal llegará al equipo. Lastimosamente, el 16 de enero la presidenta de la institución, Marcela Gómez, confirmó que no se llegó a un acuerdo con el jugador.

“Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado la institución y los patrocinadores, no se ha alcanzado un acuerdo con Arturo Vidal, por lo tanto, desistimos que continuar su fichaje”, aseguró en un video publicado en la cuenta de X, anteriormente Twitter, del equipo.



Asimismo, reveló que por ahora la prioridad es convencer al entrenador argentino Ricardo 'El Tigre' Gareca para que dirija al equipo durante la temporada 2024.



(Lea también: Este es el origen de la Guacherna y por qué se celebra el Carnaval de BarranquillaEste tema ha hecho que varias personas recuerden otros fichajes que se iban a hacer en el país, pero por distintas circunstancias no se dieron.

Maradona iba a ser jugador del América

En la década de 1980 se especuló sobre la posible llegada de Maradona al fútbol colombiano y específicamente al América de Cali.



En 1982, cuando Diego Maradona jugaba para el FC Barcelona, surgió la posibilidad de su traspaso al fútbol colombiano. Se decía que el América de Cali estaba interesado en fichar al talentoso argentino. No obstante, este traspaso nunca se concretó, y Maradona continuó su carrera en Europa.



En 1984 fue fichado por el Napoli en Italia, donde vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera, incluida la conquista de la Copa del Mundo de la FIFA con la selección argentina en 1986.

José Luis Chilavert iba a ser fichado por el América

José Luis Chilavert, el reconocido portero paraguayo, ha destacado por sus habilidades en el arco y su capacidad para anotar goles de tiro libre. En una entrevista con el Súper Combo del Deporte en Cali, reveló que en 1988 tuvo la posibilidad de jugar con el América de Cali.



“Sí, tuve una oportunidad estando en el Zaragoza, de España, la gente de América, de Cali, el señor Miguel Rodríguez me había llamado en su momento para poder dejar Zaragoza y jugar en América, esa fue una oportunidad única de jugar en Colombia. Pero en ese momento la gente de Zaragoza no quería dejarme ir, porque era un portero muy joven, de 23 años. La gente de América de Cali tenía la intención, pero no se dio”, comentó.

El rumor de llegada de David Villa al Nacional

En 2017, se rumoró que el director técnico del Nacional “estaría tratando de convencer al exinternacional ibérico, David Villa, para que lo acompañe en su aventura por Colombia”, según el medio 'El Deportivo'.



(Le puede interesar: Emotiva confesión de Elianis Garrido acerca del nacimiento de su 'hijo', tan anhelado).



Según el periodista Antonio Casale, este fichaje nunca llegó a ser realidad por diferentes factores como: su precio de compra y salario, la estabilidad que tenía en ese tiempo en Nueva York y que una aventura en Colombia no iba a ser suficiente argumento para convencerlo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Diabetes: ¿cómo bajar los niveles de azúcar con zumos naturales?

¿Cómo se verán los perros y gatos en 10.000 años? Esta es la respuesta de una IA

El mundo podría tener su primer billonario en menos de 10 años: ¿quiénes podrían ser?