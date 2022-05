Arturo Vidal no esconde lo enamorado que está de la influenciadora y modelo colombiana Sonia Isaza. Esta vez en sus redes sociales publicó un video con su novia demostrando que la salsa es un baile que domina a plenitud.



La pareja de enamorados salen bailando 'Oiga, mire, vea' de la agrupación Guayacán, un clásico de la música colombiana, y se ve que para Vidal la salsa no es problema, mientras no se ahorra demostraciones de cariño y amor para con la modelo pereirana con la que lleva una relación.

Adicional al video, donde se ve muy feliz bailando salsa, Vidal incluyó un mensaje de '¡Viva Colombia!' y también un 'te amo' para su pareja.



Arturo Vidal y Sonia Isaza han tenido varias subidas y bajadas en su relación. En 2019 pasaron fin de año juntos en el Valle del Cauca, pero en enero de 2020 se presentó una ruptura de la relación, con intermitencias, hasta octubre de 2021, cuando Arturo Vidal nuevamente confirmó que habían vuelto como novios y desde allí sólo se ven muestras de amor entre ambos.