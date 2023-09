La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Francisco Farfán, dictó este martes una orden de captura contra el exsenador Arturo Char, quien llegó a ser presidente de la corporación entre 2020 y 2021, y reside actualmente en Estados Unidos.



Char, también expresidente del Junior de Barranquilla, es investigado por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.



Las investigaciones contra Char se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, que se habría materializado en octubre de 2017. En dicho entramado habrían intervenido personas como la excongresista Aída Merlano Rebolledo, quien está condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema.



Y en las últimas horas, tras el pronunciamiento del abogado Miguel Ángel del Río, quien representa los intereses de Merlano Rebolledo, se conoció una reacción de Aída Victoria Merlano, la hija de la congresista, en el marco de la noticia.



La reacción de Aída Victoria Merlano tras orden de captura a Char



El mensaje de Aída Victoria Merlano. Foto: Instagram de Aída Victoria Merlano

A través de su cuenta de Instagram, la joven, con casi cinco millones de seguidores, sorprendió con un mensaje en sus 'stories'.



Aída Victoria, reconocida como creadora de contenido y empresaria, y quien fue condenada el año pasado, en primera instancia, por hechos relacionados con la fuga de su madre, materializada el 1 de octubre de 2019, dejó un mensaje en medio del alud que desató la decisión de la Corte Suprema.



"Que caiga el que tenga que caer...", apuntó de entrada en su historia.



El texto es acompañado por una imagen del medicamento Losartán, que suele ser indicado para la hipertensión.



"Recomiendo tomar", añadió.



El texto va acompañado con una música de fondo, que parece una canción de campaña política. De hecho, horas antes había compartido una imagen con un tono similar. Sin embargo, no hay mayores detalles al respecto.

Char insiste en su inocencia

"Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos", apuntó Arturo Char en su cuenta de 'X'.



"He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica", añadió.

