Arturo Calle es un reconocido empresario, quien hace más de 50 años preside la tienda de ropa que lleva su mismo nombre, gracias a la cual se ha expandido en distintas ciudades de Colombia y el mundo.



El antioqueño, de 83 años, ha sido un referente para varios emprendedores por su amplia trayectoria y consolidación en el mercado. En el ámbito político, incluso, el excandidato Rodolfo Hernández lo invitó para que lo acompañará en el tarjetón como su fórmula vicepresidencial, pero declinó la propuesta para continuar al mando de sus negocios.

Con la llegada de Gustavo Petro al Palacio de Nariño desde el próximo 7 de agosto, Calle entregó detalles de lo que espera del Gobierno de izquierda en materia económica y social.

“Se requiere un presidente humano al que le duela el dolor de los que están en pobreza absoluta y tengan bajos recursos. (…) Quien llega a la Presidencia a mí personalmente no me asusta porque soy un colombiano correcto y cumplo con mis deberes”, anunció, en charla con ‘Noticias Caracol’.



“Lo que veamos excelente lo apoyamos y lo que veamos que puede estar haciéndole un daño al país (debemos) hacérselo saber al presidente de una manera respetuosa”, anunció para el cuatrienio venidero.

Dólar e impuestos

La volatilidad del dólar impulsada por varios factores, como un temor a la recesión en Estados Unidos, tiene a Calle muy preocupado, pues, aseguró, los empresarios pueden ver sus ventas descender y una avalancha de cierres que al final traen desempleo.



“Es gravísimo. Eso hace que la inflación sea mucho mayor y a que la gente no le alcance para comprar todo lo que se requiere”, comentó.



Para controlar el tema, les envió un mensaje al Banco de la República y la administración del presidente electo Petro; cree que pueden tomar medidas para que “el dólar llegue hasta cierto precio y de ahí… En absoluto”.

¿Qué piensa del alza de impuestos y reformas anunciadas? Fue enfático en la entrevista televisiva en decir que “se requieren reformas y muchas, se requiere dinero y mucho, pero con impuestos justos”. Él no le ve “problema” a que se plantee una reforma tributaria, solo si se maneja “bien”.



“A aquellos que no evaden impuestos, que ciento por ciento son legales, que pagan alrededor del 70 por ciento de lo que producen como utilidad, no se les puede subir más porque los acabamos. Si los acabamos, ¿quién va a producir empleo, empresa, imagen de un país?”

Las medidas a adoptar, de acuerdo con su pensamiento, deben estar destinadas a detener la evasión de impuestos, ya que “Colombia es un festival de la evasión. En este país evaden entre 35 y 40 billones de pesos. Ahí está la plata”.



Los colombianos que tengan una “mediana capacidad económica”, según él, tienen que “invertir 100 % en lo social”. De hecho, se tomó como referente en el tema: “No soy un santo, pero sí creo que soy uno de los ejemplos del país con una fundación espectacularmente hermosa que tiene más de 60 años”.

¿Se irá de Colombia?

Tras el triunfo de Gustavo Petro, algunos ciudadanos han dicho que prefieren migrar en busca de nuevos rumbos. No obstante, Arturo Calle negó que esté dentro de sus planes abandonar Colombia porque lo que “tenemos se lo debemos al país”.



“Aquí nos quedamos, aquí nacimos. El capital que tenemos le pertenece a Colombia y no es el momento de huir”, expresó en ‘Noticias Caracol’.



Además, se mostró dispuesto a colaborar con el presidente electo: “Si el Gobierno venidero me dice ‘don Arturo Calle, venga a Palacio, le hacemos unas preguntas’, yo estoy presto”.

Ya tiene una lista de propuestas que, cree, Petro debería tener en cuenta para tener un mayor desarrollo e inversión social. Por ejemplo, ve necesario reducir el gasto público y concentrarse en la educación, el campo, el deporte, la vivienda para las clases menos favorecidas y, también, un replanteamiento del Icetex.



En materia económica, agregó, los esfuerzos deben posarse sobre la evasión al Impuesto del Valor Agregado (IVA), la informalidad, el desempleo juvenil, entre otros. “El anticipo sobre la renta le hace mucho daño a un país; me encantaría sentarme con el director de Impuestos Nacionales para tratar este punto”, afirmó.

“Seguiré siendo el empresario que he sido, el empresario que no evade, que aumenta la planta de personas. Puede esperar un gran respeto, jamás he incomodado a un Gobierno”, enfatizó.



Por último, quiso dejar una reflexión: “Feliz el hombre a quien al final de la vida no le queda sino lo que le ha dado a los demás”.

