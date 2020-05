‘Crear trajes médicos es una gran ayuda en este momento': Arturo Calle

Arturo Calle, una de las marcas de moda masculina más importantes de Colombia, confeccionará trajes de protección para el personal sanitario del país, en medio de la emergencia sanitaria que se vive por el nuevo coronavirus.

En total, serán 147 mil uniformes para el sector salud, que se están creando en las plantas que tiene la compañía en Bogotá y Pereira.



“La confección de estos trajes es de gran ayuda en estos momentos difíciles: así reactivamos un poco el trabajo”, le contó a EL TIEMPO Carlos Arturo Calle, gerente general de comercializadora Arturo Calle.



“En esta iniciativa también participan Ecopetrol y Bio Bolsa”, agregó.

¿Cómo son?

Los trajes de protección se están haciendo con telas no tejidas, que es un material quirúrgico y de polipropileno.



“El material cumple con los requisitos que pide el Ministerio de Salud. Los trajes son antifluido, para procedimientos quirúrgicos y, una vez usado, se debe botar”, explicó Calle.

Arturo Calle confeccionará 147.000 trajes de protección. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

Cada traje consta de bata y cofia (gorro), y estarían listos para ser entregados a mitad de mayo. La Cruz Roja será la encargada de distribuirlos en todo el territorio nacional.



“Se iban a hacer también con polainas, pero el material es delgado y se iba a dañar. Además, no soncentramos en tener mayor cantidad de producción con las batas y las cofias”.



Las telas no tejidas fueron proporcionadas por Ecopetrol y por Bio Bolsa, pues no son de fácil consecución.

“La idea es ayudar al sector de salud: Ecopetrol y Bio Bolsa tenían la materia prima y nosotros teníamos la parte de confección, y nos unimos”, manifestó Calle, quien señaló que la producción de los trajes tendría un valor de 1.500 millones de pesos.

El presente

Finalizando marzo, una vez se supo que el país entraría a cuarentena obligatoria, para evitar la propagación del nuevo coronavirus, Arturo Calle fue una de las primeras empresas en cerrar, cumpliendo la orden del Gobierno.



Al tiempo, aseguraba que no despediría a ninguno de sus trabajadores y que pagaría toda nómina, decisión que fue muy aplaudida.



En la actualidad, la compañía sigue cumpliendo, pero el momento que vive el país es complejo, entre eso lo cerrado que está el comercio.



“Actualmente, a nadie hemos despedido y estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, pero no sabemos hasta cuándo podremos mantenernos”, cerró Calle.

