Artistas se pronuncian sobre Paro Nacional en Premios Nuestra Tierra

Durante la noche de este lunes 17 de mayo se llevaron a cabo los Premios Nuestra Tierra 2021, galardones que celebran lo mejor de la música colombiana. En medio de la premiación, varios artistas aprovecharon para pronunciarse frente a la situación que está viviendo el país.

Múltiples figuras nacionales estuvieron presentes, tanto virtualmente como de manera presencial. El gran lema de la edición de este año fue ‘la música nos une’, por lo que varios artistas colombianos enviaron un mensaje de paz y reconciliación.



Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación de la agrupación bogotana Monsieur Periné, que dio un mensaje contundente e hizo referencia a la Guardia Indígena.



Su vocalista, Catalina García, empezó diciendo lo siguiente:



“Me niego a que conviertan mi cuerpo en territorio de guerra. No permito que usen mi piel como campo de batalla de disputas ajenas. No soy escudo, soy bandera, símbolo de audacia, de valentía, de resistencia. Habito un mapa cargado de caminos de resiliencia, rodeados de aguas feroces que reclaman mi libertad”.



(Puede leer: Los cantantes vallenatos que viajaron a vacunarse en Estados Unidos).



Seguido a esto, la agrupación interpretó la canción ‘Mi Libertad’. García emocionó al público al sostener una representación del bastón de mando y cantar el himno de la Guardia Indígena: “¡Guardia, guardia, fuerza, fuerza. Por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, mi libertad”.

"Guardia, guardia, fuerza, fuerza..." 💚❤️ 🥺 Todo el apoyo a la minga indígena, no están solos, somos hermanos, somos raza, somos uno. La canción más acertada 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 @monsieurperine. A CULTIVAR LA MENTE PARA NO OLVIDAR. #LaMúsicaNosUne #PremiosNuestraTierra pic.twitter.com/zEaF8U49JK — Fay Buitrago (@fayBuitrago) May 18, 2021

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver el video aquí).

Otra de las celebridades que se refirió al Paro Nacional fue Juan Pablo Vega, quien ganó como Mejor Artista Alternativo. En su discurso, habló acerca de los derechos humanos y expresó su apoyo hacia los manifestantes.



“En este momento me es imposible no aprovechar la visibilidad que me otorga el evento para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos (...) Mi voz y mi corazón con todos aquellos y aquellas que ejercen su derecho a la protesta”, dijo.



(Le recomendamos: Lo que dice el Gobierno y Comité del Paro en nuevo día de negociación).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver el video aquí).

Otros artistas también aprovecharon su presentación para enviar un mensaje al país. Greeicy, por ejemplo, cantó su canción ‘Los Consejos’ y, al finalizar, formó la frase ‘más amor’ junto con las bailarinas que la acompañaban.



Por su parte, Carlos Vives interpretó la canción ‘Cumbiana’ y dijo al final de su presentación: “por un país en paz en medio de la diversidad”.

Lea más historias

- ¿Las recuerda? estas canciones cumplen 10 años



- Denuncian recompensas para destruir tanquetas durante las protestas

Tendencias EL TIEMPO