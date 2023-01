En redes sociales se ha vuelto viral un artista sordomudo que fue contactado por un cliente para realizar un cuadro en óleo, pero al momento de entregarlo se lo cancelaron sin ningún motivo. Se trata del artista filipino Dan Paul Gonzales, quien compartió su historia en internet.

En su cuenta de Facebook, Dan Paul suele publicar el proceso de sus obras de arte, las cuales son bastante detalladas y por lo que se evidencia en su mayoría son retratos de personas y animales.



Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al revelar que una señora lo contactó para que realizara un cuadro en óleo de un águila. Durante 20 días, el artista estuvo realizando esta obra y cuidando de todos los detalles para que quedará perfecto.



Pero el día de la entrega no fue como él esperaba, pues la persona nunca llegó a recoger la obra de arte. Gonzales le comentó a ‘Philnews’ que ese día no almorzó y tuvo que desafiar una intensa lluvia para llegar a tiempo a un centro comercial, en el que había acordado la cita con el cliente.



La persona que le encargó el cuadro, en ese momento, le explicó que estaba ocupada y no volvió a responder los mensajes de Dan Paul. Así que el hombre, no tuvo más remedio que devolverse a su casa, donde rompió en llanto. Luego, decidió publicar en sus redes sociales: “Es tan doloroso que el comprador canceló la pintura del águila encargada”



Rápidamente, el mensaje del pintor se volvió viral y varios internautas empezaron a escribir para saber si el cuadro todavía seguía disponible y elogiaron su habilidad para pintar. Por otro lado, lo animaron diciéndole que todavía tenía muchas oportunidades para venderlo.



“Puede que estés triste o molesto porque has perdido tu tiempo, y ya tienes un plan para pagarte, sea lo que sea, no es tu pérdida, todavía hay muchas oportunidades”, escribió un internauta.



Además, le recomendaron que para el próximo encargo pida un adelanto para que no pierda todo su tiempo e inversión.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

