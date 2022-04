El modelo brasilero Arthur O Urso y sus parejas comparten los métodos que han usado para poder satisfacer a todos. Han querido presentarse al mundo como activistas a favor del amor libre, en un matrimonio múltiple como protesta a la monogamia.



Son nueve esposas, o lo eran, pues una de ellas decidió divorciarse del matrimonio múltiple recientemente. Agatha decidió salir del vínculo, pues deseaba estar con Urso de manera exclusiva.

Sin embargo, las ocho esposas restantes siguen en la relación, que además han compartido en un documental titulado ‘Amor Livre’. Urso ha divulgado las estrategias que han decidido crear como matrimonio: una de ellas fue una rotación para las relaciones sexuales.



Arthur O Urso y Luana Kazaki, su primera esposa, decidieron oficializar la unión con otras ocho mujeres en una iglesia católica en Sao Paulo, Brasil.



Vale decir que no hay certeza de si el matrimonio tendría problemas legas. Aunque no hay mención precisa de este tipo de relaciones en las leyes brasileñas, sí se relatan consecuencias a las relaciones de bigamia, es decir con dos matrimonios simultáneos.



Según el portal digital ‘Ámbito Jurídico’, en Brasil de acuerdo al Art. 235 del Código Penal Brasilero, la bigamia ha sido tipificada como un crimen. “Aquél que contraiga matrimonio con una persona casada, en conocimiento de esa condición, será castigado con tiempo en prisión de uno a tres años”. Sin embargo, contempla que si el matrimonio previo fue anulado, no habría crimen en ese caso.

Inicialmente habían creado una agenda diaria para que cada mujer se sintiera atendida y deseada por Urso. Pero este sistema hacía que se sintiera forzado a tener relaciones, en las que tenían sexo por compromiso y no por la naturalidad del deseo.



“En ocasiones mientras estaba con una de ellas, estaba pensando en otra de mis esposas”, confesó Urso de acuerdo al medio británico ‘The Mirror’. Este sistema no era coherente con su visión de tener un amor liberado, por lo que decidieron desechar la rotación sexual, para permitir un flujo natural entre los deseos de cada uno.



Además, el modelo brasilero ha contado que la experiencia que vive con cada una de ellas es diferente, por lo que no era justo no estar viviendo en el momento.



Aunque los celos no aparecen en relación con las experiencias sexuales, Urso ha comentado que igual hay momentos en que pueden generarse entre las mujeres.

“Si le compro un detalle costoso a una de ellas, es muy fácil que otra me pida que le de un regalo de iguales proporciones”, contó Arthur O Urso.



A pesar de que el matrimonio múltiple se configuró así desde el principio, una de las esposas ha decidido que ya no seguiría en la relación.



Agatha decidió divorciarse y tomar distancia absoluta de la relación polígama; estaba sintiendo que quería estar con el modelo de manera exclusiva. A través de la cuenta que tiene en Only Fans, lo revelaron ante la sorpresa de sus seguidores.



“La atención, el afecto y el sexo deben ser partes diarias de mis relaciones con cada una de ellas, pero aún estoy aprendiendo mucho de nuestra relación”, concluyó Urso, quien defiende que respetar las necesidades y los deseos naturales de cada individuo en el matrimonio es el método que los ha hecho más felices.

