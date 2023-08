Fabian Marta es una de los miles de personas que donó recursos para que el actor Eduardo Verástegui y toda la producción de la película Sound of Freedom pudieran llevar a cabo este filme.



Esta película es una denuncia sobre la oscura realidad del tráfico sexual de niños en muchas partes del mundo, que ya se está presentando en cines de algunos países.

Sin embargo, Marta, un hombre de 51 años, proveniente de Missouri, Estados Unidos, fue arrestado por los cargos de secuestro de menores, el pasado 21 de julio.



Al respecto, el director y productor de la película, Eduardo Verástegui afirmó que Marta era uno de los casi 7.000 inversores de la película y que uno de los beneficios de ellos era aparecer en los créditos finales.



"¿Cómo yo voy a controlar lo que más de 6,000 personas hacen?, "Uno se coló. Si a Jesús con 12 se coló uno y le salió malo, a Jesús que es Dios, bueno en más de 6,000 seguramente hay más de uno que no estén portándose bien", le aseguró el actor a la revista People.



A pesar de lo negativo de esta situación, el actor manifestó que el arresto de este inversor le ha dado más publicidad a la película y que lo más importante es que se siga conociendo la realidad del tráfico de niños en muchas partes del mundo, incluido Colombia.



"Estamos enfrentándonos a nuestra industria que produce cada año más de 150 mil millones de dólares. ¿Se van a quedar ahí callados? Les estamos tumbando el negocio", dijo sobre los traficantes de personas y explotadores sexuales.



"Con esta película que está creando conciencia y ya se convirtió en un movimiento, entonces no saben ya qué hacer para atacarla. La siguen atacando, lo que no saben es que la están fortaleciendo más".



Así mismo, el actor aseguró que ha sido amenazado de muerte por revelar las verdades sobre la trata de personas, pero que esto no hará que él oculte esta información y no detendrán su lucha contra este flagelo presente en muchos lugares.En Colombia, la película se estrenará el 31 de agosto de 2023.

Gran golpe a red de trata de personas y explotación sexual

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

