Arquitecto revela tres tipos de casas de segunda que no debería comprar para remodelar

A la hora de encontrar un inmueble de segunda mano, varios son los retos que puede enfrentar, el espacio, la ubicación y las dimensiones. El arquitecto Edu Saz, a través de su canal de YouTube, revela una guía para no comprar tres tipos de casas con la intención de remodelar.

En el mercado inmobiliario existen varias ofertas de vivienda. Las personas acuden a este sitio para encontrar el espacio perfecto que se adapte a sus necesidades y se acomode a su presupuesto. Se sabe que, hoy en día, es mucho más fácil conseguir y remodelar una casa de segunda que una nueva.



El experto, quien habla en su canal de temas sobre finanzas personales, emprendimiento y desarrollo personal, aconseja no comprar tres tipos de viviendas.

(Lea: ¿El 2024 es un buen año para comprar una casa en Estados Unidos? Qué dicen los expertos).

Tres tipos de casas de segunda que no debería comprar para remodelar

"Con la escasez de viviendas de obra nueva que se dan ahora mismo en el mercado y con los precios que tiene la poca vivienda de obra nueva que sale, cada vez más gente se plantea el comprar una de segunda mano para reformarla", detalla el arquitecto Edu Saz, en un video.

Dimensiones reducidas y muro de carga



El experto explica que no adquiera un espacio con dimensiones reducidas y muro de carga. Es decir que, por culpa de esa pared, no se puede modificar la distribución del piso y las dimensiones no ayudan mucho.



Pero, si el espacio es más grande, puede "tirar una parte del muro" que ayudará a que la vivienda se vea más amplia. Aunque advierte que este tipo de proyectos llevan más tiempo.

(A continuación: Feng Shui: ¿en qué lugar de la oficina se recomienda colocar plantas?).

Facebook Twitter Linkedin

La remodelación se puede ver afectada por las dimensiones y los muros. Foto: iStock

Viviendas tipo tubo



En esta parte, recomienda no comprar este estilo de inmueble, porque "tienen una forma rara y alargada". A la hora de acceder puede presentar dificultades entre dos subdivisiones.



El problema radica que, muchas veces, no hay ventanas en los laterales, sino solo una en el frente. "Como les digo, es un espacio tubo bastante estrecho donde si o si nos vamos a ver obligados a colocar una cocina que dará a un patio interior y un baño ciego", afirma.

(Enseguida: Halló una habitación secreta y sorprendió con lo espeluznante que había adentro).

Viviendas a las que accede por una esquina



El problema de esta es su largo pasillo para llegar a cualquier punto de la casa. Esto dificulta la decoración y la acomodación de los muebles. Incluso, las piezas serían desorganizadas, las cuales conducen primero a la sala, por el mismo camino a la cocina y, luego, al baño.



"Hay veces que este tipo de viviendas se dan en edificaciones muy antiguas, teniendo la zona de patios interiores al inicio de la vivienda o las habitaciones en desorden", detalla.

Esto debe tener en cuenta a la hora de comprar una casa

A la hora de adquirir una casa sea nueva o de segunda, debe tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, evaluar el presupuesto y obtener una aprobación hipotecaria.



Además, investigar la ubicación del vecindario, si está cerca de su trabajo, familia y escuela de sus hijos. También, tener en cuenta los impuestos de ese lugar.

¿Por qué cada vez menos personas compran viviendas?

Más noticias en EL TIEMPO

Las 5 ciudades de Florida donde las casas están más "sobrevaloradas"

Vivienda: ¿Es posible hipotecar dos veces la casa?

Así puede aplicar al nuevo subsidio para mejorar vivienda en Bogotá

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO