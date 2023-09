Arnold Schwarzenegger, el icónico actor de Terminator y exgobernador de California, está listo para revelar su lado más inspirador con el lanzamiento de su próximo libro motivacional, titulado "Be Useful: Seven Tools for Life" (Sé útil: siete herramientas para la vida). El libro llegará a las librerías estadounidenses el 10 de octubre y promete ofrecer valiosas lecciones de vida basadas en las experiencias personales de Schwarzenegger.



En una charla con People, Schwarzenegger compartió su enfoque en ayudar a los demás, diciendo: "Todo lo que intento es utilizar mis talentos y ayudar a otras personas. Son las cosas simples que hago las que realmente me ayudaron a llegar a donde estoy hoy".



Además de su próxima obra, el actor también abrió su corazón sobre su vida sentimental. Aunque ha estado separado de Maria Shriver durante varios años y mantiene una relación con la fisioterapeuta Heather Milligan, Schwarzenegger sorprendió al revelar que su historia con la madre de sus hijos no está cerrada y continuará "para siempre".



"Nunca abandonamos el primer capítulo porque recuerden: no tuvimos una pelea. Fue solo mi metida de pata ante lo que ella dijo: 'Está bien, esto es lo que es', y luego decidió separarse, así que fue su decisión", confesó Schwarzenegger. El divorcio finalizó en 2021, pero la demanda inicial se presentó una década antes cuando Shriver descubrió la infidelidad de Schwarzenegger con la ama de llaves de la casa, lo que resultó en el nacimiento de Joseph Baena, un hijo que el actor no reconoció hasta su adolescencia.



Arnold Schwarzenegger confesó que su 'capítulo' con su ex Maria Shriver no está cerrado Foto: La Nación

Schwarzenegger reflexionó sobre el impacto de sus acciones en su familia, calificando la separación como el "mayor fracaso de su vida". Admitió que la decisión de divorciarse fue suya y que tuvieron cuidado de que sus hijos no sufrieran las consecuencias de la ruptura. Mantienen una relación cordial hasta el día de hoy y comparten momentos en celebraciones familiares como cumpleaños, Acción de Gracias y Navidad.



El actor reafirmó su vínculo con Shriver, especialmente ahora que tienen nietos a través de su hija Katherine y su esposo Chris Pratt. "Mi capítulo con María continuará para siempre. Aunque es una relación diferente, no hay razón para que sienta otra cosa que amor por ella", expresó Schwarzenegger.



Durante la última década, Schwarzenegger ha estado en una relación con Heather Milligan, a quien conoció en 2012 cuando buscaba recuperarse de una lesión en el hombro. La relación evolucionó a partir de una invitación a almorzar para agradecerle por su ayuda en su recuperación. Schwarzenegger elogió el espíritu emprendedor de Milligan y compartió que su relación es fantástica, ya que comparten intereses y motivaciones similares.



En su clínica, Milligan trata a atletas de renombre, incluyendo jugadores de la NFL, estrellas de la NBA y campeones de UFC, lo que ha fortalecido aún más su vínculo. Schwarzenegger, con su característico sentido del humor, concluyó: "Hablo con ellos mientras reciben terapia, porque los admiro, son grandes atletas. Aunque muchos de ellos me hacen sentir como un pollito".

