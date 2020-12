Murió Armando Manzanero: reacciones en México y el resto del mundo

Después de permanecer varios días hospitalizado, el cantante mexicano Armando Manzanero falleció este lunes 28 de diciembre en Ciudad de México.



La razón de su deceso, según medios mexicanos, fue un paro cardíaco.



Manzanero había sido hospitalizado el pasado 17 de diciembre por complicaciones respiratorias derivadas del covid-19. El pasado 23, lo habían intubado.



El fallecimiento del bolerista, famoso por canciones como 'Adoro', 'Somos novio', 'Contigo aprendí' y 'Esta tarde vi llover', ha conmovido a todos alrededor del mundo.



Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien describió a Manzanero como "un gran compositor, de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social".

La Secretaría de Cultura de México lamentó el deceso y reconoció a Manzanero como "un conocedor exhaustivo de la tradición bolerística de América Latina".

La Secretaría de Cultura del @GobiernoMX lamenta el sensible fallecimiento del músico yucateco Armando Manzanero, autor de cientos de canciones interpretadas por artistas nacionales e internacionales, y un conocedor exhaustivo de la tradición bolerística de América Latina. QEPD pic.twitter.com/GRG5wgsIpF — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) December 28, 2020

La cantante mexicana María León aseveró que su corazón estaba roto y que enviaba abrazos y fortaleza a la familia Manzanero.



"Qué pérdida más grande, pronta paz en sus corazones. Vuela alto, maestro Armando Manzanero", dijo.

Mi corazón esta roto... Un abrazo apretado y mucha fortaleza a Juan Pablo y a toda la familia Manzanero, qué pérdida más grande, pronta paz en sus corazones. Vuela alto Maestro Armando Manzanero. ❤️ — María León (@Sargentoleon) December 28, 2020

Fher, vocalista de la banda Maná, le agradeció a Manzanero por las "innumerables canciones que me hicieron sentir vivo. Desde pequeño me animaste a escribir canciones, gracias. Me quedo con tus sentimientos cabalgando por mis venas".

El cantante español Raphael escribió en su cuenta de Twitter que "adoro la noche en que nos conocimos... Maestro Armando Manzanero, te llevas mi admiración y respeto".



ADORO, LA NOCHE EN QUE NOS CONOCIMOS... Maestro Armando Manzanero. Te llevas mi admiración y respeto.

Raphael. pic.twitter.com/JjiSDcu36z — 𝗥𝗔𝗣𝗛𝗔𝗘𝗟 (@RAPHAELartista) December 28, 2020

Ricardo Montaner despidió a Manzanero con 'Te extraño', una canción que cantaron juntos.



"Siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas... Paz", escribió el baladista.

Amado #ArmandoManzanero ,con esta canción imborrable de mi memoria y mi corazón ,te despido...siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas... PAZ



Te Extraño Armando Manzanero ft. Ricardo Montaner (Audio) https://t.co/Mue2m3NiEq vía @YouTube — Ricardo Montaner (@montanertwiter) December 28, 2020

El colombiano Fonseca lamentó que se fuera una de los artistas más importantes.



"Siento mucho la muerte del maestro Armando Manzanero. Se va uno de los grandes", aseveró el interprete de 'Te mando flores', 'Arroyito', 'Prometo', entre otros éxitos.



Siento mucho la muerte del Maestro Armando Manzanero. Se va uno de los grandes. 🇲🇽 #LaMúsicaNuncaMuere — Fonseca (@Fonseca) December 28, 2020

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (Latin Grammy's) recordó que el bolerista ganó el Premio a la Excelencia Musical y fue reconocido con el Latin Grammy.



"Celebramos su vida y obra. Irreparable pérdida para el mundo de la música latina. Acompañamos a la familia Manzanero en su profundo dolor".

Armando Manzanero, receptor del Premio a la Excelencia Musical y ganador del Latin GRAMMY, además de gran amigo de la Academia se nos ha ido. Celebramos su vida y obra.

Irreparable pérdida para el mundo de la música latina. Acompañamos a la familia Manzanero en su profundo dolor. — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) December 28, 2020

El español Pablo Alborán manifestó sentirse "consternado" por la muerte de Manzanero.



"No puedo creerlo. Querido maestro, jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación juntos", expresó el cantante.

Consternado por la muerte de Armando Manzanero. No puedo creerlo.

Querido maestro... jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación juntos. 💚 — Pablo Alborán (@pabloalboran) December 28, 2020

Por fuera de la música, el escritor venezolano Leonardo Padrón también lamentó la muerte de Manzanero.



"El 2020 no da tregua. Ahora nos sacude la noticia del fallecimiento de Armando Manzanero. Una leyenda. Un clásico de la música popular latinoamericana. Nadie como él supo expresar en canciones el sobresalto amoroso. Qué dolor", comentó.

El 2020 no da tregua. Ahora nos sacude la noticia del fallecimiento de Armando Manzanero por COVID-19. Una leyenda. Un clásico de la música popular latinoamericana. Nadie como él supo expresar en canciones el sobresalto amoroso. Qué dolor! — Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) December 28, 2020

