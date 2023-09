El presentador Ariel Eduardo Osorio, mejor conocido como el ‘Gordo Ariel’, es una de las celebridades más reconocidas en el país cuando se trata de chismes, pues es conductor de 'Lo sé todo' de Canal Uno.



En las últimas horas, se convirtió en tendencia al mostrar una fotografía en la que su compañera de set, Nanis Ochoa, se encontraba besando al cantante Danny Marín, según expresó la presentadora, esto no había sido acordado previamente.



"Esta semana ha sido súper pesada para mí, te quiero decir que aquí me contrataron para presentar, entonces me parece injusto. No la voy a negar. Esa foto es mía, obviamente", dice la presentadora mientras que Ariel se ríe.



"O sea, que la que está aquí es Nanis Ochoa", dice Osorio, mientras agrega que él no planeó esto y que fue un paparazzi, "él lo captó y nos lo envió a nosotros y aquí se ve un beso comprometedor", agregó.



|@LoSeTodoCol | La presentadora Nanis Ochoa renunció a Lo Sé Todo luego que el programa revelará una foto en la que se le ve dándose un beso con el cantante Danny Marín.



Minutos después la presentadora decidió renunciar al programa en vivo y salió del set. Hasta el momento se desconoce si se trata de una campaña publicitaria para un lanzamiento del cantante que aparecía en la fotografía.

¿Quién es 'el gordo' Ariel?

Este presentados nació en Armero, Tolima y fue uno de los sobrevivientes a la tragedia que enlutó a este municipio el 13 de noviembre de 1985.



Sobre su familia se conoce poco, pues en Armero vivía con su padre y su hermano menor, estudió el bachillerato en el liceo de las hermanas Rojas Luna. Tras la tragedia del municipio, se trasladaron a Ibagué donde concluyó sus estudios.



Hacia 1989 llegó a Bogotá y estudio comunicación social y periodismo en la Universidad Externado de Colombia. Tras culminar sus estudios fue difícil ubicarse laboralmente y por ello tuvo que hacer otros oficios.



"Duré una larga temporada haciendo oficios varios: fui vendedor de pensiones y cesantías; vendí suscripciones de Cromos, El Espectador y El Tiempo; fui garitero sin saber jugar billar; mesero, en un restaurante de comida rápida, de unos primos; y hasta de payaso me tocó hacer para ganarme la vida", dijo en una entrevista a 'Las2 Orillas'.



Pero poco a poco comenzó a hacer su espacio en los medios de comunicación: "Mi primer trabajo periodístico fue como asistente de dirección en Audiovisuales, pero sin sueldo. Igual, fue un gran aprendizaje. Tanto así, que nos ganamos un Premio Rey de España por las crónicas de Vida de barrio, que presentaba y dirigía Alberto Salcedo Ramos", dijo.



En el año 1999 tuvo su primera oportunidad frente a las cámaras, pues una presentadora designada para un especial no se presentó y él tuvo que reemplazarla.



Ariel Osorio Foto: redes sociales

Hice casting en Caracol Televisión para el programa 'Qué me dice', que nunca salió al aire; presenté farándula en 'Las tardes de María C.', estuve en 'Día a día'; en 'Mucho gusto ', de Canal Capital; 'Lo que ella quiere', de Telmex; pasé por 'Bravísimo', CityTv", recuerda.



Además de presentar en 'Lo sé todo', Ariel tiene una empresa llamada 'Cíclico Comunicaciones', allí ofrece servicios de asesoría de prensa, representación de artistas, preparación y manejo de reinas y modelos, fogueo periodístico.

El día que despidieron en vivo al 'gordo Ariel' de ‘Día a Día’: ‘Quedé en shock’

El tema surgió mientras discutían la salida de Adamari López del programa 'Hoy día' de Telemundo. En ese contexto, el 'Gordo Ariel' compartió que, aunque ya le habían advertido sobre su posible despido, el director del programa le aseguró que no sería así.



Sin embargo, al regresar de una pausa comercial, el director anunció en vivo su salida. Osorio, sorprendido, simplemente se levantó y agradeció. A pesar de no haber mencionado nombres inicialmente, el 'Gordo Ariel' finalmente reveló que el programa en cuestión era de Caracol y que la persona que lo despidió en vivo fue Hernán Orjuela Buenaventura.

No obstante, Osorio aclaró que ya no guarda rencor hacia Buenaventura y que ambos son buenos amigos, entendiendo que fue una situación laboral.

